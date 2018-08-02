Тамбовчане получат сертификаты на кружки

2 Авг. 11:00 2018-08-01T15:45:31+03:00

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Родители маленьких тамбовчан начиная с 1 августа смогут получить сертификаты на секции и кружки. Напомним, с 1 сентября в областном центре вводится новая система получения дополнительного образования. По замыслу инициаторов этой идеи, она должна будет сделать кружки и секции доступнее для тамбовских детей — сертификат дает право бесплатно посещать кружки и секции. Сейчас подготовительный период для внедрения системы так называемого персонифицированного финансирования дополнительного образования пройден и ее начинают внедрять. Тамбовские дети также смогут ходить в кружки и секции по сертификату.

- С 1 августа этого года каждый ребенок сможет записаться на получение сертификата дополнительного образования одним из двух способов: зарегистрировавшись самостоятельно на портале tambov.pfdo.ru в разделе «Получить сертификат в своем районе» или обратившись лично в образовательную организацию для оформления регистрации, - поясняют в администрации города Тамбова. - Активацию сертификата осуществляют образовательные организации при личном обращении ребенка (по достижении 14 лет) или родителей ребенка.

Информация о том, как получить сертификат, в каких учреждениях можно подать заявление на получение сертификата, о требуемых документах размещена на портале tambov.pfdo.ru, на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций. Стоит отметить, что без сертификата зачислять детей в кружки и секции не будут. Кстати, в Тамбове по новой системе можно будет посещать только муниципальные организации дополнительного образования, право бесплатного посещения частных кружков и секций он не дает. Сертификат в областном центре пока будет «обезличенным», то есть средств на нем нет, но предполагается, что документ даст право на бесплатное посещение ребенком не более трех кружков. Хотя, как пояснили в управлении дошкольного образования, точная информация о количестве кружков будет известна позднее.

– Прежде всего зарегистрироваться необходимо родителям детей, которые впервые в этом году будут посещать кружки и секции, - рассказала начальник отдела дополнительного образования комитета образования администрации города Тамбова Наталья Моховикова. - Но никакой спешки в этом нет, регистрацию можно пройти одновременно с зачислением в то или иное учреждение допобразования. Известно, что зачисление в кружки и секции проводится примерно в первой половине сентября, вот к этому времени желательно пройти процедуру.

Без сертификата в муниципальные кружки зачислять не будут.

Предполагается, что «полноценным», действующим во всех организациях, независимо от формы собственности такие сертификаты в областном центре станут лишь в 2019 году. С этого момента за именным сертификатом ребенка будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности - муниципальной, частной или это будут занятия у индивидуального предпринимателя.

- Сертификат будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет, - поясняют в администрации города Тамбова. - Его не нужно будет получать каждый учебный год. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе. С его помощью можно будет выбирать кружки и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое.

По данным регионального управления образования, в этом году система персонифицированного финансирования будет реализована в 15 муниципалитетах области: городах Уварово, Котовске, Рассказово, Мичуринске, Кирсанове, а также Ржаксинском, Расказовском, Никифоровском, Мордовском, Мучкапском, Токаревском, Сосновском, Перовмайском и Жердевском районах. Предполагается, что номинал сертификата будет индивидуальным для каждой территории, так, жителям Тамбовского района, к примеру, будут доступны 11 тысяч рублей. В целом номинал сертификата варьируется от 8 до 14 тысяч рублей. Если стоимость такой программы окажется выше номинала сертификата (например, номинал сертификата на учебный год в муниципалитете составил 10 тысяч рублей, а цена выбранной программы – 13 тысяч), то родители смогут, воспользовавшись сертификатом, доплатить 3 тысячи рублей.