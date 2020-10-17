В Тамбовской области скончалась 81-летняя прапраправнучка Пушкина

фото из архива газеты Мичуринская правда

17 октября в Мичуринске Тамбовской области умерла прапраправнучка Пушкина - Галина Усова. Родственница великого русского поэта скончалась на 82-м году жизни, об этом сообщили в Мичуринском аграрном университете, где Галина Северьяновна работала долгие годы.

Галина Усова является потомком Александра Пушкина по линии прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Сама она родилась в Архангельске. А в Мичуринск, в котором, кстати, до 1880 года жили дети Пушкина (город тогда назывался Козлов), попала в студенчестве: мечтала изучать плодовые деревья, ее кумиром был Мичурин. Но при поступлении в Тимирязевскую академию Галину завалил преподаватель, и она приехала поступать в Мичуринский плодоовощной институт.

- У меня было направление в МГУ - меня туда без экзаменов брали, но я захотела в Тимирязевку, - говорила Галина Усова в интервью «Комсомолке» в 2005-м году. - На экзамене помогала одной абитуриентке, преподаватель заметил и дважды сделал замечание. А потом, когда я отвечала, завалил меня - начал спрашивать что-то типа: «В каком году у Дарвина умер отец?» Я, естественно, не запоминала таких подробностей. В общем, полбалла не хватило. И я в Мичуринск приехала - в плодоовощной институт.

И с тех пор связала с ним свою судьбу - доктор сельскохозяйственных наук, профессор Галина Усова много лет проработала в Мичуринском ГАУ (так поменял название плодоовощной институт) - проводила научные исследования по изучению изменчивости клоновых подвоев в питомнике и выяснению генетической природы мутантных клонов, участвовала в составлении «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы».

Отпевание и прощание с Галиной Усовой пройдет 18 октября в 10.30 в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО ГАЛИНЫ УСОВОЙ

Александр Сергеевич Пушкин

Александр Александрович Пушкин

Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова, урожденная Пушкина

Мария Павловна Клименко, урожденная Воронцова-Вельяминова

Ольга Евгеньевна Усова, урожденная Клименко

Галина Северьяновна Усова