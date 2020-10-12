В Тамбове прошло первое заседание гордумы

На заседании присутствовали лидеры прошедших в думу политических партий Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В понедельник, 12 октября, в Тамбовской городской Думе состоялось первое заседание депутатов нового, седьмого созыва. Напомним, провести его должны были в течение месяца с момента выборов, а они проводились в областном центре с 11 по 13 сентября. На первое свое собрание народные избранники пригласили губернатора области Александра Никитина, он также является секретарем регионального отделения «Единой России» и мэра города Наталию Макаревич. На нем также присутствовали лидеры нескольких представленных в гордуме реготделений политических партий: Максим Косенков («Родина), Павел Плотников («Справедливая Россия») и Андрей Жидков (КПРФ).

Первое заседание вела Любовь Шанина Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Взявший слово глава областной администрации Александр Никитин развеял опасения, которые звучали после победы «Родины» на выборах. Тамбовчане предполагали, что область, обладающая огромными полномочиями, будет ставить «палки в колеса» новой думе.

- Все разговоры о том, что из-за нового «облика» Тамбовской городской Думы, областному центру будут выделять меньше средств, не имеют под собой никакой почвы, - заверил депутатов губернатор Александр Никитин. - Из года в год количество денег, которые регион направляет в Тамбов, имеют тенденцию к росту, несмотря на то, что межбюджетные трансферты федерального уровня в область сокращаются, - сказал Александр Никитин. – Сегодня бюджет Тамбова это 7,4 миллиарда рублей, из которых 4,4 миллиарда – областные трансферты.

Губернатор Александр Никитин пообещал поддержку областному центру Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Первым решением новых городских депутатов стало освобождение от полномочий бывших народных избранников. Кроме того, в гордуме определились с руководителями фракций. Фракцию «Родины» возглавил Дмитрий Горенков, «Единую Россию» - Александр Орионов, КПРФ – Артём Александров, руководителем фракции ЛДПР избрали Олеаг Морозова, а от «Справедливой России» избрали Анатолий Новокрещенов.

Самым важным вопросом, поставленном на первом заседании, стал выбор председателя Тамбовской городской Думы. На эту должность партия большинства предложила Елену Леонову, за нее проголосовали 31 из 32 присутствовавших на заседании избранников.

Новым председателем Гордумы стала Елена Леонова

В свою очередь, избранный председатель предложила для голосования кандидатуры заместителей. Должность первого заместителя председателя гордумы заняла Любовь Шанина, которая представляет «Родину», новыми заместителями стали «единоросс» Александр Орионов и «родинец» Владимир Гильбих.

О том, что руководителями городского заксобрания и представленных в нем комитетов должны быть не только представители «Родины», но и члены других партий, сказал председатель регионального отделения партии Максим Косенков, а председатель гордумы, по его мнению, должен прекратить партийную деятельность.

- Для того, чтобы преодолеть разногласия, которые могут возникнуть, предлагаю, чтобы лицо, которое будет избрано на должность председателя гордумы, сохраняя членство в партии, должно прекратить партийную работу на период своего руководства, - сказал Максим Юрьевич. – В качестве пожелания депутатскому большинству, хочу выразить следующее мнение: считаю, что представители всех политических партий должны быть представлены в руководстве гордумы и комитетов, с учетом количества мандатов, которые получили члены этих партий. Это будет правильно.

В день первого заседания в Тамбовской городской Думы также создали пять комитетов. Комитет по местному самоуправлению возглавил Сергей Моисеев («Родина»), комитет по экономике, бюджету, муниципальной собственности Александр Ушков («Родина»), комитет по городскому хозяйству Владимир Хорев («Родина»), комитет по жилищно-коммунальному хозяйству возглавил Артём Александров (КПРФ), комитетом по социальной политике будет руководить Андрей Ермак («Родина»). Заместителями председателей комитетов избраны представители всех партий, представленных в думе.

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Городская Дума седьмого созыва будет состоять из 34, а не из 36 депутатов. Избирком принял решение лишить мандатов депутатов от «Родины» адвоката Дмитрия Кислинского и его коллегу Наталью Коршикову. По закону они должны были после официального избрания в депутаты приостановить свой адвокатский статус, но не сделали этого в положенный пятидневный срок. Мандат еще одного кандидата от этой партии, адвоката Светлана Лакоценко, которая прошла в гордуму по спискам, передается следующему за ней Николаю Самозванкину. Довыбрать еще двух депутатов можно будет только спустя год, в следующий Единый день голосования - 19 сентября 2021-го.

СПРАВКА «КП»

Новый председатель Тамбовской городской Думы Елена Васильевна Леонова родилась в Тамбове 20 апреля 1968 года. В 1989 году окончила Тамбовский государственный педагогический институт и начала работать методистом в Тамбовском областном дворце пионеров и школьников, с 1991 года работала заведующим отделом Тамбовского областного дворца творчества детей и юношества. В сентябре 1998 года перешла на работу в мэрию города Тамбова председателем комитета по делам детей и молодежи, с мая 2001 года – начальник управления общественных связей и информации.

С апреля 2004 года по июль 2005 года – помощник заместителя главы администрации Тамбовской области Максима Косенкова. В июне 2005 года, после того, как Косенков стал мэром, Елена Леонова вернулась вместе с ним в горадминистрацию, где заняла должность председателя комитета по делам горожан. С января 2007 года по апрель 2008 года она была заместителем главы администрации города Тамбова. С декабря 2008 года стала начальником управления муниципального заказа и продаж мэрии. С декабря 2010 года руководила аппаратом Тамбовской городской Думы пятого созыва. С января 2015 года стала помощником главы города Тамбова. С декабря 2015 года по май 2016 года работала в управлении образования и науки Тамбовской области. С мая 2016 года была помощником депутата Государственной Думы ФС РФ шестого созыва. До назначения на должность председателя гордумы являлась помощником депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва, она же возглавляла приемную граждан от партии «Родина». Последнее место работы Леоновой - администрация Цнинского сельсовета, где она занимала должность заместителя главы. Елена Леонова замужем, имеет 26-летнюю дочь.