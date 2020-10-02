Тамбовчан приглашают обсудить проекты парков на заречной территории

Парк "Покровский" разместится на противоположном берегу канала Цны Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На минувшей неделе в Тамбове состоялась презентация проекта развития заречной территории областного центра. По мнению городских чиновников, это место давно привлекает частный бизнес, в разное время стоял вопрос, чтобы отдать землю на другом берегу канала (а это порядка 27 га) под индивидуальное строительство или многоэтажки. И, тем не менее, от этих планов сейчас решили отказаться и приняли решение оставить эту зону рекреационной и разбить на ее территории сразу несколько парков.

Парк «Пчёлка»

Первый проект тамбовчанам уже хорошо знаком. Речь идет о детском парке «Пчёлка», концепцию которого вынесли на обсуждение горожан весной этого года. Жителям предложили выразить свою позицию по благоустройству части территории, расположенной с левой стороны от Тезикова моста в районе парка «Дружба» площадью 1,4 га. В обсуждении проекта приняли участие 10 тысяч горожан и большинство высказалось за строительство нового парка.

По данным городской администрации, на сегодняшний день готов проект новой зоны отдыха, он находится на согласовании в Госэкспертизе. Известно, что строительство парка будет проходить в два этапа. К первому приступят уже в следующем году. Здесь проложат инженерные коммуникации, сделают бетонное основание под игровые площадки, оборудуют лыжероллерную трассу и выполнят часть озеленения. Установка игровых и спортивных комплексов запланирована на 2022 год. Приблизительная стоимость проекта оценивается в 85 миллионов рублей.

Проект "Пчелки" сейчас проходит Госэкспертизу Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Парк «Покровский»

Следующим этапом освоения и развития заречной территории станет парк, который получил рабочее название «Покровский». Его собираются разместить на площади 6 га между каналом Цны, речной протокой и улицей Рассказовской. В администрации города считают, что эта зона после благоустройства сможет стать не только местом отдыха горожан, но и будет использоваться как место проведения массовых мероприятий: выставок, ярмарок и пр.

- У нас ежегодно увеличивается количество участников и посетителей «Покровской ярмарки», - говорит заместитель главы администрации города Тамбова Кристина Четырина. – Поэтому и предусмотрено расширение пространства для ее проведения на противоположный берег.

В «Покровском» парке собираются обустроить площадь для проведения мероприятий, от которой будут расходиться пешеходные аллеи, на территории собираются обустроить спортивные зоны, детскую площадку, лекторий, «зеленый» лабиринт, террасы. Кроме того ,у прибрежной зоны собираются оборудовать новый городской пляж с волейбольной площадкой.

Для того чтобы горожане смогли попасть на ярмарки, через Цну перекинут понтонный мост Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Парк «Наследие Тамбовщины»

Самой большой парковой территорией по замыслу городских властей, должна стать срединная часть заречья. Она же пока наименее проработана. Под благоустройство здесь собираются занять порядка 20 га. Предварительное видение – парк будет состоять из двух частей, одна из которых будет посвящена истории и культуре города и региона в целом. Здесь хотят воссоздать крепость, с которой начиналось строительство Тамбова, один из «разделов» парка планируют посвятить флоре и фауне Тамбовщины, также на территории разместится ремесленная зона.

- Мы рассчитываем, что жители и гости нашего города, посетив этот пар, смогут в полной мере познакомиться с историей нашего края, - говорит первый заместитель главы администрации города Тамбова Алексей Власов.

Парк "Наследие Тамбовщины" Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Вторую часть территории планируют занять арт-парком с современными объектами, каждый из которых может стать городской достопримечательностью. Подобные парки есть в Европе, а в нашей стране таким объектом может похвастаться Калужская область. Но там парки выдержаны в единой тематике. В Тамбове же собираются разбить арт-парк на несколько зон. Первую займут скульптуры и статуи, выполненные из разных материалов, имеющие необычную форму и идею. Эта часть парка может стать привлекательной для туристов фотозоной. Еще одной составляющей заречной территории станет экологическая зона, которая предусматривает, что арт-объекты впишутся в уже существующий ландшафт. Следующей тематической территорией парка может стать сад топиарий и зона гигантских фигур – это могут быть любые предметы, но выполненные в гипертрофированной форме. Здесь же собираются разместить игровую зону для детей.

В арт-парке собираются установить гигантские фигуры Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

К разработке этой части парка, которая пока существует как общая концепция, собираются привлечь архитекторов всей страны.

Ознакомиться с проектами и высказать свое мнение горожане могут пройдя по ссылке: http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=8833

Проект уже обсудили с общественностью Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

КСТАТИ

Заречье собираются освоить за пять лет

В администрации города Тамбова уверены, что реализовать все эти проекты, большая часть которых существует только на бумаге и в мечтах, удастся за ближайшие пять лет.

- Сколько средств придется потратить на их реализацию, пока неизвестно, - говорит главы города Наталия Макаревич. – Все решения будут обсуждаться с горожанами, и только после этого можно будет говорить о стоимости развития. Конечно, мы будем входить с проектами в федеральные программы. Что касается сроков реализации, рассматривается пятилетка, за пределы этого срока, вероятно, выйдет реализация благоустройства срединной территории.

Известно, что все парки будут общественными, а их посещение – бесплатно.