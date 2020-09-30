В Тамбове могут вернуть прямые выборы мэра

Последний раз мэра горожане выбирали 19 лет назад Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

24 сентября в Тамбовскую областную думу внесли законопроект, который, в случае его принятия, может вернуть жителям право выбирать руководителя города путем голосования. Такая система действовала в Тамбове до 2005 года. Тогда депутаты Тамбовской городской Думы третьего созыва утвердили новый устав города, который предусматривал отмену выборов. Документ упразднял должность мэра, а его полномочия передавались главе администрации города, которого стали не выбирать, а назначать по результатам конкурса. Последним избранным горожанами мэром Тамбова 16 декабря 2001 года стал Алексей Ильин, конкуренцию ему тогда составили Алексей Гринчук и Павел Плотником, но эти кандидаты не прошли. Все последующие годы главу города в Тамбове назначали на пятилетний срок. Правда мало кто из градоначальников отрабатывал его полностью. Первым «назначенным» главой администрации областного центра в 2005 году стал Максим Косенков, он проработал в этой должности до весны 2008 года. Потом пост градоначальника занял Петр Черноиванов, в 2010 году руководство городом принял Александр Бобров. Он стал единственным градоначальником, который отработал весть предусмотренный контрактом 5-летний срок. Обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями возникли уже после его ухода с должности. После Александра Боброва, в ноябре 2015 года, кресло градоначальника занял Юрий Рогачев. Но спустя год Юрий Анатольевич попросил освободить его от должности «по собственному желанию». Поводом для такого шага стали обвинения в хищении более 100 миллионов рублей при строительстве дорог в Знаменском районе, которым Рогачев руководил до того, как стал мэром областного центра. В итоге он получил даже две судимости: три года условно ему дали за историю в Знаменском районе, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В мае 2018 года у Юрия Рогачева появилась вторая судимость за превышение должностных полномочий. На этот раз он выделил некой семье участок под строительство в рекреационной зоне, чего делать было нельзя. За это он получил два года условно.

После ухода Рогачева в ноябре 2016, следующим мэром Тамбова стал экс-вице-губернатор Сергей Чеботарёв. Он пришел в кресло руководителя 6 марта 2017-го, а спустя два года – в марте 2019-го, тоже подал в отставку по «личным» обстоятельствам и она была принята. После Чеботарёва, в сентябре 2019-го, градоначальницей стала Наталия Макаревич.

Вместе с тем, по закону о местном самоуправлении, есть несколько вариантов порядка избрания главы города, в том числе и прямые выборы градоначальника. Вернуться к такому порядку предлагается во внесенном в облдуму проекте. Его разработчики предлагают внести изменения в ст. 8 Закона области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления».

- Сейчас в отношении глав муниципальных районов и городов области закреплен лишь один из предусмотренных названным Федеральным законом способов - представительные органы (дыма и горсоветы) выбирают их из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Столь жесткое правовое регулирование не позволяет учесть мнение населения соответствующего муниципального образования даже в тех случаях, когда такое мнение выражено достаточно четко.

Авторы законопроекта уверены, что тамбовчане хотят сами выбирать градоначальника и в качестве доказательств приводят данные о том, что порядка 70% голосов суммарно на прошедших 13 сентября выборах, горожане отдали за партии, которые выступают за возвращение прямых выборов. Однако пока не изменится областное законодательство, Тамбовская городская Дума не может учесть мнение жителей города и внести изменения в устав. Поэтому в документе предлагается изменить способ избрания глав районов и городов и проводить муниципальные выборы. Последнее слово в этом вопросе останется за депутатами регионального заксобрания, которые либо согласятся с предложенным вариантом, либо отклонят его. Кстати, в 2017 году в облдуму вносили аналогичный законопроект, но тогда его не приняли.

В течение последних лет в стране повсеместно отказываются от прямых выборов мэров. Сохранилась такая практика лишь в нескольких городах. Так, в 2018 году прямые выборы градоначальников прошли в Томске, Якутске, Абакане и Хабаровске, а в 2019-м – в Новосибирске, Анадыре и Улан-Удэ.