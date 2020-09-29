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Под Тамбовом вылетевшая на «встречку» фура протаранила пять автомобилей

В аварии пострадали четыре человека, у двоих серьезные травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вылетевший на "встречку" большегруз снес несколько машин

Вылетевший на "встречку" большегруз снес несколько машин

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Серьезная авария, участниками которой стали сразу шесть автомобилей, произошла в Тамбовском районе у села Красносвободное, на 458 км трассы Р-22. По предварительным данным, грузовой автомобиль «Вольво» с номерами 5 региона (Республика Дагестан), двигавшийся со стороны Волгограда, вылетел на полосу встречного движения, где протаранил пять легковых машин.

Причины случившегося выясняют

Причины случившегося выясняют

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

- В аварии пострадали четыре человека, у одного из них сломана нога, есть серьезные травмы брюшной полости, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области. – Не исключено, что число пострадавших может увеличиться.

Травмы в ДТП получили четыре человека

Травмы в ДТП получили четыре человека

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

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