Под Тамбовом вылетевшая на «встречку» фура протаранила пять автомобилей

Вылетевший на "встречку" большегруз снес несколько машин Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Серьезная авария, участниками которой стали сразу шесть автомобилей, произошла в Тамбовском районе у села Красносвободное, на 458 км трассы Р-22. По предварительным данным, грузовой автомобиль «Вольво» с номерами 5 региона (Республика Дагестан), двигавшийся со стороны Волгограда, вылетел на полосу встречного движения, где протаранил пять легковых машин.

Причины случившегося выясняют Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

- В аварии пострадали четыре человека, у одного из них сломана нога, есть серьезные травмы брюшной полости, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области. – Не исключено, что число пострадавших может увеличиться.