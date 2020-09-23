За неделю до сдачи в Тамбове забраковали городок на Набережной

Городок на набережной уже вовсю использует ребятня Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

К 1 октября в Тамбове должны завершить строительство детского городка на ул. Набережной, 32/2. Напомним, эта территория стала победителем рейтингового голосования, итоги которого подвели в апреле 2019 года. Три из семи проектов, которые предложили горожанам для благоустройства, должны были реализовать в 2020 году. В числе получивших наибольшее число голосов оказались также сквер на бульваре Энтузиастов и сквер за домом 100А по улице Рылеева. На сегодняшний день в городе сдана территория на бульваре Энтузиастов, а общественные пространства на ул. Рылеева и Набережной находятся в работе.

При этом демонтированный еще в прошлом году деревянный городок на ул. Набережной был знаковым для многих тамбовчан местом, которое они посещали в детстве. Его благоустройство, еще на стадии подготовки, привлекло большое внимание жителей. Первоначальный эскиз проекта сквера горожане забраковали – он был выполнен в пластике и совсем не был похож на прежний вариант. Жаркие споры также разгорелись из-за фигурки деревянного дракона, выполненной заслуженным художником России Алексеем Бучневым. Тамбовчане хотели видеть ее на прежнем месте. В итоге в мэрии пообещали отреставрировать деревянную фигурку и вернуть ее на место. Пересмотрели и проект сквера в целом. На торги в феврале этого года выставили уже его обновленную версию. Общественное пространство, помимо нескольких игровых комплексов для детей разного возраста, должны были украсить деревянные фигурки: «Колобок и компания», «Бабки ёжки» и «Змей Горыныч». Также территория должна включать в себя все остальные элементы благоустройства: озеленение, освещение и лавочки. В процессе торгов, на который заявились два участника, стоимость работ снизилась примерно на 2 миллиона, и составила, в конечном счете, 22,3 миллиона рублей.

- Объекты детской площадки должны быть выполнены в современном стиле из природных материалов - древесины светлых оттенков с натуральной пропиткой, - говорилось в техническом задании на благоустройство сквера. - Скульптуры сказочных персонажей и животных также должны быть сделаны из дерева.

Не так давно в городе прошло голосование за лучшее названия для игровой площадки на набережной. После опроса горожан ей дали «имя» Лукоморье. А несколько недель назад тамбовчане начали использовать детскую площадку, которую построили на ул. Набережной №32/2, по назначению. Сейчас здесь гуляет и играет ребятня. Произошло это сразу после того, как рабочие убрали окружавшее территорию сквера ограждение.

Мнения горожан по поводу новой детской площадки разделились.

- Прежний дракон был на порядок лучше! И какое впечатление производит в детстве! Его величие, основательность сборки, плюс пушки и нормальная крепость дарили чувство сказки. Не эта вот ящерица и бутафория на все остальное, - считает тамбовчанин Александр Чеботарёв.

- В целом площадка произвела хорошее впечатление - традиции старого привычного горожанам детского городка сохранены, - уверен житель областного центра Владимир Иванов. - Новый трехголовый Змей Горыныч, наверное, уступает старому дракону, воплотившему художественные представления 80-х годов, а вот новые развивающие аттракционы для малышей порадовали - и барабаны, и ксилофон. Спортивное оснащение тоже с виду неплохое, да и увлеченных детей на аттракционах хватало. Не знаю, что было в первоначальном проекте, но то, что есть - вполне неплохо.

Вот такого Горыныча здесь установили Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Однако, как выяснилось, новую зону отдыха, которую уже вовсю используют, никто не принимал в эксплуатацию. А при ближайшем рассмотрении у городских властей появилась масса претензий к качеству выполненного благоустройства. Предварительный осмотр работ, проведенных в сквере, чиновники организовали за неделю до того, как его должны были сдать. Как выяснилось, никаких промежуточных приемок заказчик – МКУ «Дирекция благоустройства и озеленения» - здесь не проводил, это попросту не предусмотрено условиями контракта, заключенного с исполнителем работ, которым выступила тамбовская фирма ООО «Стинэк».

После осмотра выяснилось, что деревянные фигурки и ряд выполненных из этого же материала конструкций потрескались, плитка уложена неровно и вообще, до подписания всех актов приемки горожанам нельзя пользоваться игровой площадкой – для этого территорию должны были огородить и установить запрещающие таблички.

- На прошлой неделе подрядчику об этих недочетах сказали. Что касается скульптур, малых архитектурных форм, которые здесь установлены, то они однозначно бракованные, - уверен директор МКУ «Инвестиционно-строительный центр города Тамбова «Инвестор» Александр Дадонов. – Их необходимо менять. Заказчик – МКУ «Дирекция благоустройства и озеленения», со своей стороны, написал письмо с просьбой, чтобы все недостатки были устранены.

Представитель подрядчика, технический директор ООО «Стинэк» Илья Комаров, в свою очередь рассказывает, что деревянные фигурки, к которым у мэрии появилось больше всего претензий, фирма заказывала у предпринимателя из Подмосковья, «наводка» на которого содержалась в самой проектной документации – именно его работами она иллюстрировалась, да и технические требования к фигуркам указывали на этого производителя.

А вот такой был обозначен в проекте

- Мы, конечно же, направили изготовителю малых архитектурных форм письмо с просьбой пояснить, что произошло с их изделиями, и ждем от них ответа, - говорит Илья Александрович. – Вообще, в том, что дерево (а конструкции изготовлены, как и предусмотрено проектом, из лиственницы и сосны) трескается, нет ничего сверхъестественного, оно дышит! Если хотели получить что-то действительно прочное – надо было предусмотреть металл или пластик, а не дерево. Что касается неровной плитки – это то же самое, что сказать, что на Красной площади она криво уложено, это такая технология. Есть может быть несколько участков, вызывающих справедливые нарекания, которые мы готовы исправить.

Илья Комаров объясняет, что забор, который установили вокруг сквера, ставился только на время строительных работ, когда вход на территорию действительно был опасен. Потом рабочим нужно было делать подходы к детской площадке и заграждение убрали. Восстановить его сейчас ничего не мешает, но подрядчик уверен, что в целом общественная территория готова и угрозы для детей не представляет. Сейчас ООО «Стинэк» направило письмо еще и в администрацию Тамбова, чтобы попытаться решить возникшие разногласия. Кстати пока за свою работу причитающихся ей денег фирма не получила и не факт, что получит.

Глава города заверила, что средства не перечислят подрядчику до тех пор, пока объект не будет соответствовать всем требованиям. В случае, если неполадки не будут устранены в срок, к руководству Дирекции благоустройства и озеленения, как муниципальному заказчику, будут применены жёсткие меры. Не исключается также вероятность смены подрядчика.

- Неделю дала на то, чтобы решить все вопросы в максимально короткие сроки и демонтировать те малые архитектурные формы, которые на сегодня не соответствуют требованиям, - говорит Наталия Макаревич. - То, что соответствует, мы, естественно, будем принимать, но очень строго.