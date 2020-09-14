Большинство в гордуме Тамбова получила «Родина»

В выборах приняли участие почти 62% жителей региона

С 11 по 13 сентября в Тамбовской области проходили выборы. Жители региона приняли участие в 17 кампаниях, важнейшими из которых стали выборы главы администрации Тамбовской области и депутатов Тамбовской городской думы седьмого созыва. Напомним, на пост губернатора, помимо действующего главы региона Александра Никитина претендовали еще четыре кандидата. Но, согласно данным областного избиркома, всех своих соперников Александр Никитин оставил далеко позади. За него отдали свои голоса 79,7% избирателей или 425216 жителей области. На втором месте оказался лидер регионального отделения КПРФ Андрей Жидков. Его результат – 8,6% голосов или 45895 человек. Далее следует кандидат от ЛДПР Игорь Телегин, за него отдали свои голоса 4,34% проголосовавших или 23149 человек. На четвертом месте оказался «эсер» Павел Плотников, его поддержали 3,76% избирателей (20075 человек). Замыкает рейтинг кандидатов представитель «Казачьей партии» Сергей Клишин, который набрал 2,09% голосов, их ему отдали 11168 человек. Но если с выбором губернатора никаких сюрпризов не произошло и их исход был, надо признаться, ожидаем, то результаты выборов в Тамбовскую городскую Думу произвели в областном центре настоящий фурор. Согласно данным избиркома, многие представители партии «Единая Россия», которые до сих пор занимали большинство кресел в городском заксобрании, отныне покинут их. В областном центре наблюдался очень высокий уровень конкуренции. Здесь на 36 депутатских мандатов претендовали 372 кандидата от 6 политических партий, это больше 10-11 человек на место.

По информации на утро 14 сентября безоговорочным лидером на этих выборах стала партия «Родина», региональное отделение которой возглавляет экс-мэр Тамбова Максим Косенков. Сам он не принимал участие в кампании, но представители его команды стали победителями в 17 из 18 одномандатных округов. В одном из округов лидером стала главврач второй городской больницы им. Архиепископа Луки Марина Македонская, примечательно, что кандидатов от «Родины» именно на этом округе представлено не было. Лидирующие позиции эта партия заняла по партийным спискам. Здесь «Родина» набрала 44,27%, «Единая Россия» оказалась на втором месте с 23,45%, КПРФ набрала 10,59%, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по 7%, партия «За правду» — менее 3%.

В итоге партия «Родина» займет большинство мест в гордуме. Ее представители могут претендовать на 25-26 мандатов, из них 17 – по округам и 8-9 – по спискам. Порядка пяти мест в городском заксобрании получит «Единая Россия», три – КПРФ, по одному мандату будет у «эсеров» и ЛДПРовцев. В думе шестого созыва подавляющее большинство было у партии власти - "единоросы" до сих пор имели 27 мандатов.

Согласно официальным данным явка на выборы губернатора в регионе составила 61,96%, в городе на выборы пришли чуть больше 30 процентов избирателей.

Не обошлись прошедшие выборы без нарушений. Информацию о них жители области размещали на портале «Карта нарушения на выборах». Тамбовчане жаловались на предвыборную агитацию, расположенную слишком близко к участку, но после проверки выяснилось, что расстояние превышало положенные по закону 50 метров. Конфликтная ситуация возникла на участке в Мичуринске, где председателя УИК возмутила работа представителя СМИ, который снимал лицо женщины крупным планом. Конфликт удалось урегулировать и журналист смог продолжить свою работу.

Более серьезное нарушение произошло на избирательном участке № 729, который размещался в 24-й школе областного центра.

- Был прецедент, когда вчера в ходе подсчета голосов комиссия на одном из участков вскрыла сейф-пакет, не посоветовавшись с вышестоящими комиссиями. Это является нарушением процедуры. В результате эти бюллетени признали недействительными, - сказал председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров.

На нарушение отреагировали члены рабочей группы Общественной палаты Тамбовской области. Выяснилось, что председатель участковой избирательной комиссии обосновал вскрытие сейф-пакета «неправильным подсчётом членами комиссии проголосовавших избирателей до выхода на голосование на придомовой территории ввиду нервной обстановки на избирательном участке, созданной присутствующими лицами - представителями разных партий и ограниченности по времени. Тем не менее, уверены в избиркоме, изъятие части бюллетеней из вскрытого сейф-пакета существенно на результаты выборов повлиять не смогут.