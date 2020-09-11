В Тамбовской области во время обработки полей аэроплан зацепился за провода и рухнул на землю

Летчика доставили в больницу, но спасти его не удалось
Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
В селе Новоникольское Мичуринского района 11 сентября в 19 часов 28 минут произошло крушение аэроплана. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, летчик воздушного судна «БЕКАС Х32», работал по договору с сельхозпредприятием и занимался обработкой полей химикатами.
- В результате неправильно выбранной высоты полета, аэроплан задел высоковольтные провода, - после чего произошла его жесткая посадка, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Возгорания воздушного судна не последовало. На земле разрушений нет. Линии электропередач не повреждены.
Пострадавший во время крушения аэроплана пилот скончался в лечебном учреждении.
Аэроплан зацепился за провода и упал
Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области