В Тамбовской области во время обработки полей аэроплан зацепился за провода и рухнул на землю

Летчика доставили в больницу, но спасти его не удалось Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В селе Новоникольское Мичуринского района 11 сентября в 19 часов 28 минут произошло крушение аэроплана. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, летчик воздушного судна «БЕКАС Х32», работал по договору с сельхозпредприятием и занимался обработкой полей химикатами.

- В результате неправильно выбранной высоты полета, аэроплан задел высоковольтные провода, - после чего произошла его жесткая посадка, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Возгорания воздушного судна не последовало. На земле разрушений нет. Линии электропередач не повреждены.

Пострадавший во время крушения аэроплана пилот скончался в лечебном учреждении.