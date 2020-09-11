«Главная наша задача – беречь и преумножать лес»

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Михаил Александрович Ершов вырос в небольшом лесном поселке Моршанского района. Еще, будучи школьником, он вступил в ряды юных лесничих, движение которых активно развивали в образовательном учреждении, и стал его участником.

- Лес я полюбил с самых ранних лет, - признается Михаил Ершов. – Поэтому вопрос в выборе дальнейшего жизненного пути для меня после учебы в школе не стоял – следующим этапом стало получение высшего образования в Воронежском лесотехническом институте.

После окончания вуза 1988 году молодой специалист вернулся работать в родной район, а с 2008 года возглавил Моршанское лесничество. Оно размещается на территории Моршанского и Пичаевского районов Тамбовской области, занимая больше 43,5 тысяч га, и является одним из крупнейших в нашем регионе. Работы у местного лесничества и лесхоза в таком большом хозяйстве хватает в любое время года.

- Например сейчас у нас в области действует особый противопожарный режим, - поясняет Михаил Александрович. – Для того, чтобы избежать возгораний ежедневно территорию лесничества патрулируют три группы, в выходные и праздничные они усиливается сотрудниками полиции.

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Особое внимание сотрудники лесничества во время таких патрулирований уделяют местам с массовым пребыванием людей, обязательно осматривают сосновые молодняки – именно они больше всего подвержены возгораниям. В этом году на нарушителей Правил пожарной безопасности, которых выявили на территории Моршанского лесничества, составили три протокола об административных правонарушениях. Но в большей степени сотрудники лесничества ориентированы на профилактические беседы с посетителями лесов. Людям объясняют, как опасно в жаркое время года может быть разведенный в лесу костер, какой вред природе наносит оставленный среди насаждений мусор, незаконные рубки, за последние, кстати, грозит уже уголовное наказание.

О том, что такое пожар в лесу, Михаил Александрович знает не понаслышке. С таким ЧП на территории ему пришлось столкнуться в аномально жарком и засушливом 2010 году. Леса тогда горели по всей стране. ЧП в Сокольниковском участковом лесничестве в августе этого года спровоцировали удары молнии, огонь начал моментально распространяться по насаждениям. Сотрудникам лесничества, среди которых был и руководитель Михаил Ершов, к моменту приезда, пришлось иметь дело уже со страшным, так называемым, верховым пожаром – пламя поднималось на высоту30 метров, усугубляла ситуацию не только страшная жара, но и сильный ветер…

- Тогда нам какое-то время пришлось буквально жить в лесу, ночевать там, - вспоминает Михаил Александрович. – Мы прорубали просеки, пускали «встречный» огонь, делали все, чтобы сдержать пожар. Лес нам тогда удалось отстоять.

Не только сохранение, но и преумножение насаждений, среди которых ведущую роль занимают ценные породы деревьев – сосна и дуб, на территории лесничества, является обязанностью его сотрудников. Согласно федеральному проекту «Сохранение лесов» к 2024 году на площадях, вышедших из под сплошных рубок , должно быть произведено стопроцентное лесовосстановление. В Моршанском лесничестве в течение последних трех лет, смогли не только добиться таких показателей, но и превзойти их. На территории лесничества ежегодно вырубается лес на площади порядка 80-90 га, но при этом новые посадки появляются на 120-130 га. Специалисты лесничества намечают участки под посадку леса: на бывших землях сельхозназначения, переданных лесничеству для ведения лесного хозяйства, , новые насаждения возникают на месте старых сенокосов, прогалин, гарях. Специалисты используют все возможности, чтобы увеличить площадь занятую лесом.

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- Процесс восстановления лесов – непростой и кропотливый, - делится Михаил Александрович. – Специалисты, в осенне-зимний период, занимаются сбором семян – шишек сосны, желудей дуба. В Моршанском лесхозе есть шишкосушилка, где получают семена сосны, готовые к посадке в питомник. Спустя год или два подросшие и окрепшие сеянцы отправляются в лес на специально подготовленные участки, где за ними осуществляют постоянный уход. Работа проводится колоссальная.

- Хочется от всей души поздравить всех коллег, тружеников леса, с профессиональным праздником, - говорит Михаил Ершов. – Осень для людей нашей сферы – время подведения итогов, когда все основные работы по лесовосстановлению уже завершены и у нас есть возможность перевести дух и оценить результаты своей деятельности. Я уверен, что этот год стал для всех нас плодотворным и удачным. Я желаю всем счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Татьяна Юрьева