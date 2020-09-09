В Тамбовской области при установке купола на строящийся храм оборвался трос крана

Купол рухнул с 8-метровой высоты Фото: Подслушано в Тамбове

В селе Беломестная Криуша Тамбовского района во время установки купола на строящийся здесь храм Архангела Михаила не выдержал трос крана, и металлическая конструкция рухнула на землю с высоты примерно 8 метров. Как рассказал глава Беломестнокриушинского сельсовета Станислав Тепляков, строительство нового храма в селе ведется вот уже несколько лет, средства на его возведение жертвуют жители и меценаты. 9 сентября около полудня строители планировали водрузить на храм купол, но сделать этого не удалось.

- В происшествии никто не пострадал, - говорит Станислав Юрьевич. – Да и купол от удара получил незначительные повреждения. Хотя придется потратить некоторое время, чтобы выправить каркас и заказать металл, чтобы заменить погнувшиеся части.

После того, как купол приведут в порядок, рабочие предпримут еще одну попытку поставить его на место. Предполагается, что заработает новый храм в селе Беломестная Криуша уже в следующем году.