Начальник Уваровского лесничества: «Я влюблен в свою профессию»

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По традиции в третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса. В этом году он выпадает на 20-е число. Для тех, кто трудится в сфере лесного хозяйства, это обычный день, ведь они стоят на страже леса круглый год, и призывают всех людей заботиться о природе не только по праздникам.

По словам руководителя ТОГКУ «Уваровское лесничество» Ильи Мартынова, в сферу лесного хозяйства идут «по любви». Человеку, который небрежно относится к окружающему миру, здесь не место.

- В первую очередь, работники леса должны любить природу. Без этого качества невозможна их дальнейшая работа, либо она будет спустя рукава, - уверен Илья Николаевич. - Для меня это не просто работа, а дело жизни. И к выбору профессии я подходил осознанно.

После школы Илья Мартынов получил среднетехническое образование по специальности техник – электрик, но работать в этом направлении не пришлось, поступил на заочное отделение в Воронежский лесотехнический институт. Ему приходилось совмещать учебу и работу в Уваровском лесничестве. Свой трудовой путь он начинал рядовым лесником, затем мастером леса, а в 2006 году Илья Николаевич стал инженером лесного хозяйства. Далее его повысили до заместителя руководителя лесничества, а в 2018 году он возглавил его.

- Я влюблен в свою профессию, и еще ни разу не пожалел о том, что связал свою жизнь с лесом. В моем профессиональном становлении большую роль сыграл отец, который 40 лет отработал в Уваровском лесхозе, 30 из которых возглавлял его. Еще будучи юношей я понимал, что пойду по его стопам, - вспоминает Илья Мартынов. - Отец давал мне дельные советы, когда я уже начал работу в лесничестве. И к ним я всегда старался прислушиваться, поскольку он настоящий профессионал.

У работников Уваровского лесничества много обязанностей. В их задачи входит работа по сохранению и приумножению лесных богатств, а также защита лесов от пожаров, незаконных рубок и самовольного захвата земель.

Отдельные задачи решаются подведомственными учреждениями — Уваровским и Жердевским лесхозами. Поскольку обслуживаемая территория очень большая, а работников не так много, то, как признается Илья Николаевич, могут возникать трудности.

- Конечно, мы стараемся справляться со всеми обязанностями, однако специалистов не хватает. Более 60% в нашем коллективе — пенсионеры или люди предпенсионного возраста. К сожалению, молодежь не сильно стремится идти в профессии, связанные с лесным хозяйством. У них сейчас совершенно другие интересы, - отмечает начальник ТОГКУ «Уваровское лесничество».

Чтобы привить молодежи бережное отношение к природе, специалисты активно сотрудничают со школьными лесничествами. Они периодически выезжают в близлежащую Нижнешибряйскую СОШ, где общаются с ребятами и передают свой опыт.

Руководитель Уваровского лесничества уверен, что даже если ребята в будущем не захотят идти в сферу лесного хозяйства, то уважение к лесу они сохранят на всю жизнь и передадут это своим детям.

В преддверии профессионального праздника Илья Мартынов обратился с пожеланием к своим коллегам.

- Вы те, кто честно исполняет свой профессиональный долг перед людьми и природой. Успехов вам, здоровья и семейного благополучия! - сказал Илья Николаевич.

Ксения АЛЕШИНА