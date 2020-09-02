В Тамбове ищут подрядчика, который достроит проблемную многоэтажку на ул. Московской, 30а за 230 миллионов рублей

Многоэтажку начали возводить 11 лет назад

Региональный «Фонд защиты прав дольщиков» 1 сентября разместил тендер по поиску подрядчика, который достроит проблемный 144-квартирный дом на ул. Московской 30а. Это один из самых «возрастных» долгостроев в нашем регионе. Возводить девятиэтажку начали еще в 2009 году. Застройщиком выступило ООО фирма «ЮКОН», которое намеревалось возвести три дома в областном центре и один – в поселке Строитель Тамбовского района. В 2012 году у застройщика возникли финансовые трудности, руководитель компании попал под следствие и получил срок за мошенничество. На сегодняшний день из четырех «юконовских» домов достроили два. Несостоявшиеся жители многоэтажек на ул. Московской и поселка Строитель все еще ждут обещанных квартир. Но, если в Тамбовском районе к стройке даже не приступали, она закончилась на стадии котлована, то в многоэтажке, расположенной в областном центре, успели возвести 8 этажей. С 2012 года здание стоит без крыши, что вызывало беспокойство дольщиков относительно его состояния. Однако до сих пор средств на достройку объекта в области не находилось, а сроки решения 99 дольщиков, которые приобрели здесь квартиры – откладывались. Лишь в конце прошлого года удалось достичь договоренности с федеральным «Фондом защиты прав дольщиков», который на условиях софинансирования согласился выделись средства на доделку многоэтажки. Аналогичное соглашение достигнуто также по домам на ул. Коммунальная, 72а и по ул. К. Маркса, 3 к. 3.

По данным размещенной на официальном сайте госзакупок информации, генеральному подрядчику, который возьмется за достройку дома, предлагают 229,4 миллиона рублей. Из них 91% - деньги федеральной казны, а 9% добавили из областного бюджета. Аукцион будет вестись на понижение, соответственно, в процессе торгов сумма контракта может снизиться. Подвести его итоги и выбрать победителя планируют 18 сентября.

До того, как объявить торги в здании провели экспертизу. Специалисты оценивали состояние стен, перекрытий, балок, перегородок, других конструкций и пришли к выводу, что они и на сегодняшний день являются работоспособными.

- Завершение строительства жилого дома с помещениями общественного назначения и дальнейшая его эксплуатация по назначению возможны, - сделали вывод эксперты.

Застройщику, который придет на объект, необходимо будет достроить девятый этаж, выполнить входные группы подъездов, обустроить крышу, подсоединить многоэтажку ко всем инженерным коммуникациям, а также облагородить дворовую территорию, по проекту здесь запланирована парковка, детская площадка, а также озеленение.

Начать работы по достройке дома исполнитель контракта должен будет в течение трех дней после подписания документов. А завершить строительство предполагается к середине июня 2021 года. Таким образом, снова нарушаются сроки решения проблем дольщиков, предусмотренные для покупателей квартир в доме на ул. Московской, 30а. Согласно подписанной губернатором Александром Никитиным в июне этого года «дорожной карты» получить свое жилье дольщики этой многоэтажки должны были в 3 квартале этого года.

На сегодняшний день официально проблемными в нашем регионе признаны 12 жилых домов. Помимо поселка Строитель и Московской, 30а, это дом №1 на проспекте Космонавтов в деревне Крутые Выселки Тамбовского района, в Тамбове – ул. Пензенская/К. Маркса, 61/175 к. 1, ул. Киквидзе, 77б, ул. Кавказская, 1б, ул. Коммунальная, 46, ул. Базарная 126, ул. Советская, 192а, ул. Коммунальная, 72а, ул. К. Маркса, 3 к. 3 и ул. Ржавская, 23. В региональной «дорожной карте» указано, что права пострадавших дольщиков по всем этим объектам восстановят уже в этом году, но ничего не мешает перенести решение вопроса на более поздние сроки, тем более, что так делалось уже не раз.

По данным областной администрации, в 2019 году достроили и ввели в эксплуатацию в эксплуатацию четыре проблемных многоквартирных жилых дома в Тамбове. Это дом 9а по улице Сенько, корпуса 2 и 3 дома 69а по улице Интернациональная, дом 171 по ул. К. Маркса. Долгожданное новоселье смогли отпраздновать порядка 300 тамбовских семей.