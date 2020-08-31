«Ветеринар ответственен не только за жизни животных, но и за жизни людей»

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Ветеринарные врачи России 31 августа отмечают свой профессиональный праздник. В наше время эта профессия кроме непосредственного лечения животных включает в себя множество различных направлений.

- Помимо терапевтической и хирургической помощи животным, наши специалисты проводят ветеринарно-санитарную экспертизу продукции животного происхождения: мяса, молока и т. п., - поясняет начальник ТОГБУ «Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Константин Александрович Ишин. - Эта продукция проходит тщательное исследование и идентификацию, благодаря чему специалисты могут понять, безопасна ли она для употребления в пищу человеком. Если все хорошо, то мы оформляем ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для дальнейшей реализации продуктов.

Большую головную боль ветеринарным врачам доставляют стихийные рынки. Обычно в таких местах у продавцов нет документов, и они грубо нарушают требования санитарного законодательства тем, что торгуют прямо с земли. Пыль, грязь, выхлопные газы — все это оседает на продуктах. Поэтому тамбовчан призывают задуматься, прежде чем покупать подобную продукцию. В противном случае пищевых отравлений и инфекционных заболеваний не избежать.

В обязанности ветеринарных врачей также входит профилактика заболеваний. Их миссия - препятствовать распространению болезней, общих как для животных, так и для человека: бешенства, сибирской язвы, бруцеллеза и других.

- Как вы уже поняли, у ветврачей достаточно широкий спектр обязанностей и они ответственны не только за жизни животных, но и за жизни человека. В Тамбове у нас работы всегда хватает. Большое внимание мы уделяем ситуации с бешенством, а она довольно-таки напряженная. В городе существует большое количество безнадзорных животных, которые как раз являются его переносчиками. Недавно очаг заболевания был выявлен в районе Парка Победы, где специалисты обнаружили больную собаку, - говорит Константин Александрович, - По поводу Пригородного леса в этом году поступало много звонков из-за бешеных лисиц. Совместно с коллегами из охотуправления мы выезжали туда и раскладывали оральные вакцины. Они представляют собой капсулы, начиненные мясом или рыбой. Кстати, переносчиками бешенства могут быть и ежи, поэтому не советую их брать в руки.

Чаще всего к тамбовским специалистам обращаются владельцы кошек и собак. Сельскохозяйственных животных в Тамбове не так много, в основном они сосредоточены в районах. Самые частые просьбы - привить и проглистовать питомца.

- К моему большому разочарованию, я встречаю немало нерадивых хозяев, которые наиграются со своим питомцем, а затем выбрасывают его на улицу как игрушку. Считаю, что людей надо за это наказывать, ведь человек в ответе за тех, кого приручил, - считает начальник Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных.

По словам Константина Александровича, в будущем планируется расширение возглавляемой им организации, чтобы как можно больше животных смогли получить квалифицированную помощь.

- На территории учреждения мы планируем обородувать ветеринарно-диагностический центр. На днях будем проводить воду и газ, а затем начнем потихоньку обустраиваться. Там расположатся отдельная операционная, рентгенкабинет, терапевтический отдел и ветеринарная аптека. А еще появится груммерная, где наши специалисты окажут качественные гигиенические и эстетические услуги.

Ксения АЛЕШИНА