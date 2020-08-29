Тамбовские баранки и хлеб претендуют на звание лучших товаров России

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С 2003 года ОАО «Тамбовский хлебокомбинат на Чичканова» является постоянным участником масштабного конкурса «100 лучших товаров России». С тех пор предприятие завоевало немало наград — их продукция несколько лет подряд высоко отмечалась на федеральном уровне. Прошлый год оказался не исключением: хлеба «Дарницкий» и «Солодовый» получили признание профессионального жюри и соответствующие знаки качества.

В этом году хлебокомбинат представил на конкурс два вида продукции: баранки «Яичные» и хлеб «Золотое поле». Предприятие успешно прошло региональный этап, который завершился 12 августа, и ориентировочно к концу сентября ждет решение федеральных экспертов.

- Баранки «Яичные» представлены в нашем ассортименте уже давно. Мы производим их по классической технологии на современном оборудовании. без химико-биологических добавок. Они получаются гладкие и блестящие, с необыкновенный ароматом! - сказала начальник производственной лаборатории ОАО «Тамбовский хлебокомбинат на Чичканова» Елена Дронова. - Хлеб «Золотое поле» готовится на натуральных густых заквасках, внешне получается пышным и румяным. Этот вид хлеба выпекается на новой печи с каменным подом, благодаря чему сохраняет ароматику, вкусовые качества и свежесть. А хрустящая корочка просто не может не обратить на себя внимание покупателей.

Решение о том, какую именно продукцию отправить на конкурс, принимается на основе отзывов покупателей. Сотрудники отдела продаж хлебокомбината тщательно регулярно изучают предпочтения тамбовчан, в чем им помогают социологические опросы и анкетирования.

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Многочисленные победы хлебокомбината на престижных конкурсах усиливают ответственность перед потребителями. Поэтому, прежде чем продукция попадет на столы тамбовчан, она тщательно исследуется.

- Мы проводим строгий отбор качества сырья на всех стадиях технологического процесса. На этапе разработки продукт проходит несколько стадий отбора. После того, как мы вносим корректировки в рецептуру или в технологический режим выпечки, продукция предоставляется дегустационной комиссии в составе семи человек, которая решает ее дальнейшую судьбу. Если изделие получает от экспертов высокий балл, мы его декларируем и только затем производим, - поясняет Елена Олеговна.

ОАО «Тамбовский хлебокомбинат на Чичканова» старается держать марку и не подводить своих покупателей. Почти за полувековое существование предприятия его продукция успела завоевать любовь и всеобщее признание. На сегодняшний день хлебокомбинат выпускает более 60 наименований хлебобулочных изделий, и работает над тем, чтобы ассортимент постоянно расширялся.

- Мы всегда идем только вперед и не останавливаемся на достигнутом. Наша лаборатория постоянно занимается новыми разработками в соответствии с пожеланиями потребителей, - сказала Елена Дронова. - Так что «Хлебокомбинат на Чичканова» и в дальнейшем будет радовать тамбочан вкусными и свежими новинками.

Ксения АЛЕШИНА