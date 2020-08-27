«Медицина лечит человека, а ветеринария — человечество!»

Начальник ТОГБУ « Рассказовская райСББЖ» Катаранов А.А

Ежегодно, начиная с 2014 года, 31 августа в России отмечается день ветеринарного работника. Главной особенностью представителей данной профессии является большое доброе сердце и привязанность к братьям нашим меньшим. Ведь какой это ветеринар, если он не любит животных?

Но есть и другая сторона медали. Работа с животными требует большой отдачи и сил, поскольку это — не люди. Они не могут рассказать, что у них болит. Об этой и других трудностях в профессии не понаслышке знает начальник Рассказовской районной станции по борьбе с болезнями животных Александр Катаранов. Его трудовой стаж в ветеринарии составляет 25 лет. И это достаточно большой срок, чтобы разобраться во всех нюансах профессии.

- Сам я родом из Тамбова, но высшее образование получил в Саратове. В 1994 году окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт. В профессию пошел по стопам отца, он у меня преподавал в этом же учебном заведении и работал ветеринаром, - рассказывает Александр Анатольевич. - К этой профессии у меня душа лежала с детства. Будучи школьником, я часто бывал у отца на работе. Вместе с ним мы ездили по различным хозяйствам, и я с большим интересом наблюдал, как он лечит животных. Поэтому сомнений о том, кем я стану в будущем, у меня никогда не было.

После окончания института Александр Катаранов решил вернуться на родную Тамбовщину. Его профессиональный путь начался в 1995 году, когда он начал работу в Бондарской ветлаборатории. Проработав там три года, в 1998 году Александр Анатольевич пошел на повышение. Из обычного рядового ветеринара он становится директором этой же лаборатории.

Затем в 2004 году Александра Катаранова назначили руководителем Бондарской станции по борьбе с болезнями животных, проработал он там 16 лет. В 2020 году Александра Анатольевича переводят на такую же должность, но в Рассказовский район.

- Профессию ветеринара мне было освоить не сложно, она мне как-то легко далась. Кончено же, здесь большую роль сыграл мой отец. Он был для меня примером, и я многому у него научился, - признается начальник Рассказовской районной станции по борьбе с болезнями животных.- Мне безумно нравилась моя работа, и я даже защитил кандидатскую диссертацию в 2005 году. Правда, судьба сложилась по-другому, и я не остался работать в институте. И надо сказать, что я всем доволен и ни о чем не жалею.

По словам Александра Катаранова, трудностей в его профессиональной деятельности всегда хватало. Ему, как человеку, который долгое время прожил в городе, первое время было тяжело освоиться в сельской местности. К тому же, новоиспеченному специалисту поначалу было нелегко применять полученную в вузе теорию на практике. Однако, погрузившись в профессию и разобравшись в ней, он еще раз убедился в том, что сделал правильный выбор.

- Я считаю, что случайных людей в профессии ветеринара не должно быть. Здесь нужна тяга к тому, чем ты занимаешься и, безусловно, любовь к животным. А если человек попадает на такие должности случайно, без особого интереса, или просто получает высшее образование для галочки, то долго в этой сфере он не продержится, - уверен Александр Анатольевич.

Руководитель Рассказовской районной станции по борьбе с болезнями животных рассказывает, что на примере Тамбовской области, к его сожалению, небольшой процент молодых людей идет учиться на ветеринаров. К примеру, в Рассказовском районе, остро ощущается нехватка специалистов. Александр Анатольевич уверен, что молодежь, у которой есть желание связать свою жизнь с ветеринарией, должна осознанно подходить к такому выбору.

- Во время профориентационных работ я всегда говорю молодежи следующее: «Вы не только выбираете себе будущую профессию, вы выбираете себе жизнь». Человеку, который работает не по призванию, будет очень трудно идти по жизни, - отмечает Александр Катаранов. - В свою очередь тот, кто увлечен своим делом, будет постоянно расти как профессионал.

Что касается Рассказовской районной станции по борьбе с болезнями животных, то там работают люди, которые пришли в профессию именно «по любви». В первую очередь специалисты занимаются профилактикой заболеваний, проводят вакцинации. Кроме того, ветврачи проводят диагностику животных, чтобы выявлять болезни на ранних стадиях.

Еще одно из направлений работы ветеринарной станции — лечебная деятельность. Владельцы кошек, собак и других питомцев могут прийти к ним на прием, если их животное захворало.

- Когда человек приходит к врачу, он может сказать, что его беспокоит, а животное нет. Так что ветеринар должен нутром чувствовать животное. В этом плане, нам, ветеринарам, бывает сложновато, - поясняет Александр Анатольевич. - Вообще, между людьми и животными существует взаимосвязь. Как сказал знаменитый ученый Иван Петрович Павлов: «Медицина лечит человека, а ветеринария — человечество». Будут здоровы животные, будут здоровы и люди. На плечах ветеринаров лежит большая ответственность. Нам небезразлично, какое мясо и молоко попадает на стол к людям. Если мы не проконтролируем безопасность этой продукции, то, существует большая доля вероятности того, что заболеет человек.

В преддверии Дня ветеринарного работника России начальник Рассказовской районной станции по борьбе с болезнями животных Александр Катаранов желает всем своим коллегам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и семейного благополучия, поскольку семья — самое важное, что есть в жизни у человека.