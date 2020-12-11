За год на Тамбовщине достроили только один проблемный дом

Новоселье в этом году отметили дольщики только одного проблемного дома Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

«Дорожная карта» по решению проблем обманутых дольщиков в нашем регионе отредактирована в очередной раз. На сегодняшний день в области насчитывается 11 проблемных домов. Обманутыми официально признаны несостояшиеся жители поселка Строитель в Тамбовском районе, в Тамбове проблемными являются долгострои на Московской, 30а, ул. Пензенская/К. Маркса, 61/175 к. 1, ул. Киквидзе, 77б, ул. Кавказская, 1б, ул. Коммунальная, 46, ул. Базарная 126, ул. Советская, 192а, ул. Коммунальная, 72а, ул. К. Маркса, 3 к. 3 и ул. Ржавская, 23. По состоянию на начало года таких проблемных обхектов было 12. То есть из списка выбыл лишь один дом. На прошлой неделе ключи от новых квартир получили жители пятиэтажки, расположенной на улице Космонавтов,1 в микрорайоне Слобода деревни Крутые Выселки Тамбовского района. Его строительство началось в 2013 году и лишь сейчас введен в эксплуатацию. Здесь поселятся 70 семей.

Темпы достройки проблемных объектов в этом году оказались гораздо ниже, чем в предыдущих. По данным областной администрации, в 2019 году ввели в эксплуатацию четыре проблемных многоквартирных жилых дома в Тамбове. Это дом 9а по улице Сенько, корпуса 2 и 3 дома 69а по улице Интернациональная, дом 171 по ул. К. Маркса. Тогда новоселье смогли отпраздновать порядка 300 тамбовских семей. Всего же за пять последних лет в области достроили 12 домов, квартиры в которых получили около 1 тысячи семей. На эти цели потратили больше 700 миллионов рублей. Совсем невыдающиеся результаты этого года в областной администрации объясняют сложностью схемы финансирования таких объектов.

- В этом году в области действительно сдан один проблемный дом, расположенный в Тамбовском районе, по остальным работа ведется, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. – На достройку домов выделяются деньги из федерального бюджета, это сложный процесс.

Согласно обновленной «дорожной карте», решение проблем дольщиков 11 долгостроев переносится на 2021 год.

В первом квартале жилье должны получить дольщики дома по ул. Коммунальной, 46. Застройщик «Элитстрой», который занимался его возведением, по инициативе Фонда защиты прав обманутых дольщиков может быть объявлен банкротом. Соответствующее заявление сейчас рассматривается в Арбитражном суде области. Если требования о банкротстве удовлетворят, дом будут достраивать с привлечением средств Фонда. Стоимость этих работ пока не определена.

Долгострой на ул. К. Маркса, 3 к. 3, где должны поселиться 62 семьи, тоже собираются сдать в начале года. Стоимость работ здесь оценивают в 16 миллионов рублей.

У дольщиков дома на ул. Советской, 192А (их всего 14 человек), квартиры планирует выкупить инвестор, взамен жилья люди получат денежную компенсацию. Дольщикам из посёлка Строитель также полагается выплата, но от Фонда защиты прав дольщиков. Предполагается, что деньги люди получат до апреля 2021-го.

Покупатели квартир по ул. Московской, 30А (144 семьи), согласно документу, должны получить их во втором квартале следующего года. Напомним, в сентябре этого года для достройки дома выбрали подрядчика, который должен доделать многоэтажку в июне 2021-го. Сумма контракта составила 230 миллионов рублей.

В этот же период рассчитывают достроить первую очередь дома на ул. Кавказской, 1Б. Вторая и третья очередь многоэтажки будет доделываться уже во втором квартале 2022-го. Стоимость достройки в целом составляет больше 250 миллионов рублей. Квартиры в этом доме ждут 138 семей.

На второй квартал намечено завершение строительства дома по ул. Коммунальной, 72А. А доделку остальных четырех домов и вовсе перенесли на 4-й квартал 2021-го.