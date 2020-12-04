На Тамбовщине появятся приюты для бездомных собак и кошек

По закону бездомных животных должны помещать в приюты Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На рассмотрение депутатов Тамбовской областной думы поступил законопроект, который регулирует правила работы приютов для бездомных животных. До принятия этого документа в регионе не могут начать отлов безнадзорных собак. Вопрос регулирования их численности повис в воздухе с начала 2020 года, тогда, с вступлением в силу нового закона «Об ответственном обращении с животными» убивать собак стало запрещено. Их должны были отлавливать и помещать в приюты. До сих пор в нашем регионе не принято нормативных актов, которые позволили бы использовать положения федерального законодательства на практике. Тем временем численность бездомных собак в области росла, агрессивные особи в течение всего года доставляют тамбовчанам немало неудобств.

- У дома № 104 по улице Советской города Жердевки бегает стая бродячих собак, - жалуется местная жительница Наталья Волотова. - Летом это были щенки, сейчас уже взрослые собаки. Они лают и бросаются на людей, детям невозможно зайти домой со школы или выйти на улицу погулять. Жители соседних домов боятся заходить в наш двор. Животные растаскивают мусор на всех ближайших мусорных площадках в нашем и даже соседних дворах.

- Проживаю в городе Моршанске на улице Парковой, 3 в нашем районе развелось много бездомных собак, которые бросаются на людей, - рассказывает жительница Моршанска Анна Колотвинова. - Я не могу отпустить 8-летнего ребёнка одного погулять, а сама боюсь выходить на улицу с младшим. Гуляем не отходя далеко от дома, потому что стая собак просто кидается на коляску и на всех прохожих. Детей вообще могут искусать, и неизвестно, к каким последствиям это приведёт.

С принятием областных законопроектов, касающихся бездомных животных проблема, беспокоящая жителей практически всех городов и районов Тамбовщины, должна разрешиться.

Авторы законопроекта об организации приютов предлагают разместить такие учреждения в отдельно стоящих зданиях, имеющих площадки для выгула собак. Приюты нельзя будет организовывать в общественных, административных или производственных помещениях. В учреждении должны быть приемная, карантинный блок, изолятор, место для содержания животных, кухня, склад для кормов, кабинет для обслуживающего персонала, врача и еще ряд вспомогательных помещений.

Предусмотрены документом нормы площади, как для собак (для мелких животных полагается клетка площадью 1,5 на 1 метр, для крупных – 2 на 1 метр), так и для кошек, правда их отловом в области никогда не занимались, да и жалоб на агрессивность этих животных от жителей не поступало, тем не менее, на одного пушистика по нормативам полагается площадь 0,5 на 1 метр.

В приютах должны быть коммуникации – холодны и горячая вода, водоотведение, а также электричество. Есть нормативы по температурному режиму.

- Отсутствие отопления в крытом вольере в холодное время года допустимо только для здоровых собак с хорошей шерстью, приспособленных к проживанию и сну при низких температурах, - говорится в законопроекте. - Для всех остальных животных требуется обязательное отопление в месте сна, где поддерживается температура не ниже 16 градусов. В помещениях, где содержатся кошки, должна поддерживаться такая же температура.

Собак предполагают содержать по одной в вольере, а кошек – не больше 5 в одной групповой клетке, но размер ее должен соответствовать нормативам площади для одной особи. Предполагается, что в приюте животные при поступлении будут проходить ветеринарный осмотр, по результатам которого ветеринар примет решение о состоянии здоровья собаки или кошки и, возможно, при наличии показаний примет решение об их усыплении. Здоровых же животных будут отправлять на карантин, где им предстоит обработка от блох и глистов, а также вакцинация. После карантина собаку или кошку отправят в клетку. После того, как они адаптируются, запланирована стерилизация, по истечении срока реабилитации такое животное, если оно не агрессивно к людям, могут снова выпустить на улицу.