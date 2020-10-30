В Тамбовской области задержали мужчину, который поджег дом с супругой и тремя детьми

Поиски поджигателя велись больше суток Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Утром 30 октября нашли и задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в поджоге собственного дома в городе Котовске. На момент ЧП внутри находились его 30-летняя супруга и трое детей 7,10 и 12 лет. Когда начался пожар, они спали. Женщина и дети сейчас находятся в больнице, состояние мамы особенно тяжелое, она получила серьезные ожоги, спасая себя и детей из горящего дома. Устроивший пожар котовчанин скрылся, его поиски велись больше суток, сейчас он задержан. Мужчина скрывался на территории садоводческого товарищества в одном из заброшенных дачный домиков.

- Подозреваемого обнаружили на территории города Котовска, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время ведутся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.