В Тамбовской области разыскивают мужчину, который поджег дом со своей семьей

Котовчанину грозит обвинение в покушении на убийство Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области продолжаются поиски 31-летнего жителя Котовска, который ночью 29 октября, после скандала с супругой, будучи пьяным, поджег свой дом. В этот момент внутри находились его 30-летняя жена и трое детей 7,10 и 12 лет. Всем им удалось выбраться из горящего строения еще до приезда пожарных. Женщина с детьми получили ожоги и сразу отправились за помощью в расположенную неподалеку больницу. Всех четверых отправили в Тамбов. Пострадавшая котовчанка находится в реанимации, ребят отправили в Тамбовскую областную детскую больницу, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Розыск предполагаемого поджигателя ведется, но пока безрезультатно.

- В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - рассказали в СУ СКР по региону.