В Тамбовской области мужчина поджег дом, в котором находились его жена и трое детей

Женщина и трое детей сами спаслись из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В городе Котовске Тамбовской области 31-летний мужчина поджег дом, в котором находились его супруга и трое детей 7, 10 и 12 лет. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в службу спасения около часу ночи 29 октября. Пожар произошел в двухквартирном жилом доме общей площадью 90 кв. метров. Полностью потушить его удалось к 3 часам 48 минутам силами двух отделений пожарной части. Огонь уничтожил квартиру площадью 45 «квадратов».

Вскоре стало известно, что еще до прибытия пожарных в местную больницу обратилась 30-летняя жительница загоревшегося дома вместе со своими тремя детьми. Им удалось самостоятельно выбраться из горящей квартиры. У всех диагностировали ожоги разной степени тяжести. Пострадавших отправили в Тамбов. Женщину и двоих детей госпитализировали в реанимационное отделение с ожогами, еще один ребенок находится в общем отделении.

На месте ЧП сразу начали работать следователи регионального СКР. Выяснилось, что пожар устроил глава семейства. В момент совершения поджога мужчина был пьян. С места преступления он скрылся.

- В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - рассказали в СУ СКР по региону. – Обстоятельства случившегося и местонахождение подозреваемого в совершении этого преступления устанавливаются.