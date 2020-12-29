Годовую инфляцию на 2020 год запланировали на уровне даже меньше 4%. Мы выяснили, распространяется ли это утверждение на цены продуктов для новогоднего стола, сравнив стоимость прошлогоднего набора с нынешним. Среднюю стоимость продуктов в регионе ежемесячно отслеживает Росстат, это же ведомство определило праздничный набор, в который входит 27 продуктов питания, их вес рассчитан на семью из 4-х человек. Взяв за основу официальные данные статистики, мы и провели своё исследование.Для праздничного новогоднего стола тамбовчанам полагается 1 кг бескостной говядины, в декабре 2020 года такое мясо стоит 464 рубля, против 443 годом ранее (+21 рубль). 1 кг курицы, которая тоже входит в набор обойдется в 121 рубль, что на 2 рубля меньше, чем годом ранее. На семью полагается также по полкило мясных и рыбных деликатесов. Мясокопчености стоят сейчас 525 рублей за кг (508 годом ранее), значит, 500-граммовая нарезка будет стоить 262 рубля 50 копеек. Рыбные деликатесы за год подросли в цене с 1545 рублей до 1624 рублей за кг. Соответственно, за полкило этих изысков тамбоване заплатят уже 812 рублей, против 772,5 рублей в 2019-м. Серьезно увеличилась стоимость сырокопчёной колбасы, ее полагается также 0,5 кг. Годом ранее килограмм этого продукта стоил 764 рубля за килограмм, сейчас – уже 863, на семейную полукилограммовую «порцию» придётся потратить больше 430 рублей (в 2019-м – 382 рубля).Рыбные консервы, а их к новогоднему столу полагается 1 банка, подорожали, но незначительно – со 115 до почти 122 рублей. А вот икра, которой «положили» 200 граммов на семью, увеличилась в стоимости на 240 рублей за кг (с 3210 до 3450 рублей). Траты за банку этого продукта составят 690 рублей.Подорожал за год и сыр. Для новогоднего стола Росстат предусматривает 300 граммов этого продукта, сейчас средняя цена сыр составляет 510 рублей за кг (в 2019-м - 460 рублей). Таким образом потратить на сырную нарезку придётся 153 рубля, против 138 рублей в прошлом году. На каждого члена семьи предусмотрено по 200 граммов картофеля. 800 граммов этого продукта (при стоимости 22 рубля 21 копейку за кг) на семью из четырёх человек обойдутся в почти 18 рублей. Годом ранее траты на картофель составляли 13 рублей, а килограмм тогда стоил 16 рублей.Также в новогоднюю продуктовую корзину входят фрукты и овощи. 1 килограмм апельсинов в тамбовских магазинах стоит на сегодняшний день 112 рублей 15 копеек. В прошлом году средняя цена этих цитрусов накануне нового года составляла 87 рублей (на 25 с лишним рублей меньше). 600 граммов яблок – это еще 44 рубля, 200 граммов лимона – чуть больше 20 рублей. положенные к новогоднему столу килограмм свежих огурцов и помидоров стоят накануне праздника почти 79 и 76 рублей соответственно. К свежим овощам полагается добавить 0,5 кг консервированных огурцов. Их цена за год практически не изменилось, такое количество продукта будет стоить 53 рубля. Буханка чёрного хлеба сейчас стоит почти 34 рубля, белого – 33,8 рубля. По сравнению с прошлым годом хлебная нарезка подорожала почти на 8 рублей. Для праздничного стола предусмотрены 200 граммов масла, это еще 107 рублей (в 2019-м – 103 рубля).На десерт семье полагается полкило шоколадных конфет, такое количество стоит сейчас 375 рублей, это на 20 рублей больше, чем в прошлом году, а также 800-граммовый торт. За него придётся заплатить 325 рублей, это даже меньше, чем год назад, правда всего на 7 рублей. 50 граммов чая не сильно подорвут семейный бюджет – он обойдется в 35 рублей. А вот на алкоголь нужно будет раскошелиться. По соображениям Росстата, к новогоднему столу полагается иметь бутылку отечественного коньяка (805 рублей за 0,5 литра, 732 рубля за такое же количество в 2019 году), водки – 317 рублей за поллитра, а также шампанского, бутылка которого стоит 243 рубля, против 228 в прошлом году. За газированную и минеральную воду тамбовчане заплатят 36 и 27 рублей соответственно, а за литр сока – 116 рублей (108 в прошлом году).Таким образом общая стоимость продуктов для новогоднего стола накануне наступления 2021 года составляет 5910 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подорожала на 404 рубля или на 7,3%, что почти вдвое выше предполагаемой инфляции.КСТАТИТамбовчанам предлагают «бюджетный» новый годСвой расчет стоимости новогодней корзины сделали в этом году и эксперты регионального отделения Банка России. Для расчета специалисты также использовали данные официальной статистики 2019 и 2020 годов, вот только продуктов в праздничный список заложили гораздо меньше. Для расчета «новогоднего индекса» взяли классику новогоднего стола: домашние салаты оливье с вареной колбасой и сельдь под шубой, игристое отечественное вино, сырная и колбасная нарезка (по 300 граммов), запечённая курица с картошкой, по килограмму апельсинов, яблок и торт. Стол накрывается также на семью из четырех человек.«Оливье» в этих расчетах состоит из 500 грамм картофеля, трёх яиц, 300 грамм варёной колбасы и такого же количества огурцов, моркови, майонеза и репчатого лука. По данным расчетов, набор ингредиентов для салата стоит чуть больше 206 рублей, что на 6,3% дороже, чем год назад. Годовое подорожание блюда составило 12 рублей 30 копеек. Из продуктов для этого салата заметнее всего подорожали овощи – картофель, лук и морковь, это объясняется неблагоприятной погодой и низким урожаем овощей минувшим летом. Майонез подорожал из-за роста цен на его составляющие: растительное масло, яйца.Вторым популярным блюдом новогоднего стола, по мнению банковских служащих, является «Сельдь под шубой». На его изготовление понадобится 400 грамм картофеля, столько же моркови и свеклы, одна большая соленая селедка (300 г), три яйца, майонез и репчатый лук. Этот салат обойдется тамбовчанам в 132 рубля 10 копеек, что на 5,1% дороже, чем год назад.На горячее тамбовчанам предлагают запечённую курицу (1,5 кг) с картошкой (1 кг). Это блюдо оказалось на 1,8% дороже прошлогодних значений за счет увеличения стоимости картофеля. Курица же, напротив, подешевела.В качестве закусок и на десерты предлагают довольствоваться яблоками, апельсинами, сыром и тортиком, а в качестве алкогольного напитка предусмотрено только шампанское.- Если все закупить по средним ценам, на новогодний стол можно потратить порядка 1669 рублей, что на 4,2% дороже, чем в прошлом году, уверены в Отделении Тамбов Банка России. - Если же к базовому набору добавить бутерброды с красной икрой, во фруктовую вазу к апельсинам добавить виноград за 147 рублей и груши за 146 рублей, сделать нарезку из сырокопченой колбасы и мясокопченостей, то в кошелек перед походом в магазин надо класть не менее 2873 рублей. Разница с прошлым годом - 146 рублей 40 копеек (или 5,4%).