В Тамбове суд на два месяца арестовал 17-летнего подростка, который, как предполагают следователи, готовил теракт в одном из зданий Тамбова. Что это за здание и на какую дату парень планировал взрыв, не сообщается.Молодого человека 23 декабря задержали сотрудники УФСБ в съемной квартире, арендованной специально для изготовления бомбы. Визит силовиков стал для несостоявшегося террориста полной неожиданность, как рассказали в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области, молодой человек не оказывал сопротивление и сразу подчинился требованиям правоохранителей.- В квартире нашли и изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его сборке и применению, - прокомментировали в ФСБ России.После задержания молодой человек, учащийся одного из местных колледжей, рассказал, что инструкцию о том, как собрать взрывное устройство, он нашел в интернете, компоненты (аммиачную селитру, порох и пр.) ему без труда удалось достать.В региональном СКР в отношении студента возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта». Выяснилось, что молодой человек является представителем, так называемых, деструктивных молодежных субкультур (у молодого человека славянской национальности характерная «бритая» голова), некоторые течения которых устраивают суициды и теракты. Атаки проводятся, в том числе, в образовательный учреждениях, где учатся сами террористы. На третий день после задержания подростка доставили в суд.- Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.