В Тамбовской области произошло двойное убийство на животноводческой ферме 20 декабря. Как сообщили следователи, в воскресенье днем хозяин приехал к себе на участок, расположенный в селе Городище Бондарского района. Он и обнаружил тела двух 56-летних рабочих с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, один из них умер из-за открытой черепно-мозговой травмы, другой – от огнестрельное ранение в голову. Рассказовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тамбовской области возбудил уголовное уголовное дело по статье «убийство» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).По одной из версий, расправился со знакомыми третий рабочий фермы. Все они жили в одном доме. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили, что взломан сейф для хранения оружия, а находившееся в нем охотничье ружье пропало.- Сейчас следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками полиции проводят следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также местонахождения лица, причастного к его совершению, - сообщили в региональном СУ СКР.Через несколько дней в Сети появилась ориентировка с личными данными подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Котовска Тамбовской области. Согласно документу, рост мужчины 180-185 см, среднего телосложения, волосы темные, одет в темную куртку черного цвета, зимние сапоги. При себе может быть ружье, топор, нож и продукты. Перемещается на велосипеде или автостопом.Силовые ведомства официально не подтверждают имя предполагаемого убийцы. Однако, по данным собственного источника, разыскивают именно мужчину с ориентировки.- Подозреваемый в совершении преступления предварительно установлен и находится в розыске. Принимаются все меры по его скорейшему задержанию и доставлению его в отдел полиции, - прокомментировали в региональном УМВД.