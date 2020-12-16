Здание тамбовского ГУМа станет собственностью области

Здание ГУМа нуждается в серьезной реконструкции Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Здание тамбовского «Гостиного двора» - ГУМа - станет собственностью региона. До сих пор это объект, расположенный на ул. Советской, 101, находился в ведении федеральной госкорпорации АО «ДОМ. РФ». Раньше он использовался как торговая площадка, здесь размещались магазины и бутики, но постепенно интерес арендаторов к ГУМу сошел на нет – в городе появились многочисленные торговые центры, плата за площади в которых оказалась ниже. Последние несколько лет памятник пустует и стоит закрытым. Собственник ДОМ РФ несколько раз пытался выставить это имущество на торги, постоянно снижая выкупную цену. Очередная попытка избавиться от здания была предпринята в мае 2020 года. Тогда памятник выставили на продажу в шестой раз за начальную цену в 69,2 миллиона рублей. По сравнению с первыми аукционами стоимость здания снизилась почти вдвое. За эти деньги новый покупатель получил бы здание площадью 6,4 тысячи кв. м. и земельный участок в 0,45 га. Владелец объекта культурного наследия обязан был выполнять все требования закона по его содержанию. Но желающих приобрести ГУМ так и не нашлось.

Как рассказали в областной администрации, с 2018 года велись переговоры с Правительством о передаче объекта культурного объекта в собственность области.

- Мы понимаем, что Гостиный двор - это украшение старинной части города и всей нашей области, - говорит губернатор региона Александр Никитин. - За ним нужно следить, приводить его в достойный вид и правильно использовать. Но возможности для этого у нас отсутствовали, поскольку это объект федерального значения.

7 декабря решение о передаче ГУМа в ведение области, наконец, приняли в Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ. Теперь полномочия по распоряжению историческим объектом и земельным участком под ним переданы Тамбовской области. Регион, в свою очередь, намерен привести здание в порядок и предоставить его в безвозмездное пользование областной Картинной галерее. Пока в администрации Тамбовской области не сообщают, сколько времени и средств потребуется для ремонта и приспособления объекта для этих целей.

Как рассказала заведующая отделом научно-просветительной и экскурсионной работы ТОГБУК «Тамбовская областная картинная галерея» Кира Рындина, такому решению в учреждении очень рады, потому что возможности здания, которое занимает сейчас «картинка», исчерпаны.

- Сейчас у картинной галереи есть необходимость в организации новых фондохранилищ и создании новых выставочных пространств. Например, у нас есть прекрасный раздел мастеров живописи ХХ века, и мы хотели бы продемонстрировать эти работы гостям, но не располагаем площадью для размещения экспозиции, здесь могли бы устраивать выставки современные тамбовские художники, - говорит Кира Александровна. – В галерее активно реализуются проекты, в рамках которых мы работаем с инвалидами по слуху, зрению, с колясочниками, и при наличии помещений, могли бы создать постоянные экспозиции для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание ГУМа, с низко расположенным входом фасадной части здания для посещения маломобильных гостей подходит как нельзя лучше. А с внутренней стороны можно организовать удобный подъезд.

Также в планах у сотрудников картинной галереи создать площадки, рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию. Такие пространства сейчас существуют в крупных музеях страны.

- Мы понимаем, что предстоит большая работа, зданию необходим ремонт, переоборудование, приспособление его для реализации наших идей, - продолжает Кира Рындина. – Подготовка займет большое количество времени, но главное, что решение принято.

Татьяна Чернышева

Фото из архива

СПРАВКА «КП»

Последний раз ГУМ ремонтировали в 80-х годах

Здание тамбовского ГУМа построили в 1830-х годах по образу Гостиного двора в Петербурге. На его возведение выделяли деньги купцы Петр Суворов, Иван Малин, Иван Беляев, Иван Дуплянкин, Николай Сорокин и другие. Работы шли быстро, и уже к 1837 году новый Гостиный двор был готов. Он представлял собой двухэтажное здание в классическом стиле. Все три фасада опоясывал портик, состоящий из 42 колонн. На уровне второго этажа располагалась открытая галерея. «Гостиный двор» был главным торговым центром Тамбова вплоть до 1917 года.

В XX веке его перестроили, площадь обновленного объекта составила более 6 тыс. кв. метров. В 80-х годах прошлого века был произведен его капитальный ремонт. Здесь усилили стены и обновили коммуникации. После того, как здание опустело и его отключили от отопления и электричество, оно стало разрушаться. После обследования выяснилось, что в памятнике нужно усилить фундамент, перекрытия подвала, отремонтировать участки кровли, а также провести ремонтно-реставрационные работы по фасадам объекта.

Летом этого года собственник, который получал от регионального управления Госохраны памятников предписания привести его в порядок, затеял здесь косметический ремонт, и то только после вмешательства прокуратуры. Ранее, в представлении, внесенном генеральному директору АО «ДОМ. РФ», прокуратура потребовала принять меры к устранению нарушений закона о содержании памятника, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных в этом. Исполняя предписание, в здании отштукатурили и покрасили фасад, части которого падали с большой высоты на проходящую внизу пешеходную дорожку, а также обновили колонны.

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Область просила отдать три памятника

На самом деле переговоры относительно судьбы, в том числе ГУМа, начали вестись еще в 2013 году по инициативе экс-губернатора Олега Бетина. Тогда глава региона обратился с письмом к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором просил рассмотреть вопрос передачи в областную собственность Гостиного двора, ансамбля «Торговые ряды» (комплекс расположен на Центральном рынке, находится в полуразрушенном состоянии и также безуспешно как ГУМ выставляется на торги), а также дворца Асеева. Для реставрации последнего объекта область добилась федерального финансирования, а после того, как работы здесь завершились собственник – Росимущество – выставил его на торги. Это здание удалось «отбить» и сейчас в нём располагается музей. А Гумм и «Торговые ряды» тогда остались в ведении федералов. Кстати, в планах области, при положительном решении вопроса о судьбе ГУМА, было передать его не картинной галерее, а краеведческому музею.