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13 июня 2021 10:05

День города в Тамбове

12 июня тамбовчане отметили Лень города и День России. Праздники в этот день проходили на разных площадках областного центра.
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города

День города