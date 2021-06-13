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Звезды
Здоровье
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Колумнисты
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13 июня 2021 10:05
День города в Тамбове
12 июня тамбовчане отметили Лень города и День России. Праздники в этот день проходили на разных площадках областного центра.
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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День города
День города
День города
День города
День города
День города
День города
День города
День города
День города
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