"Бессмертный полк" Мучкапского района Тамбовщины

Мучкапские герои всегда в строю!

Чурсин Иван Егорович, в1941 г. был призван в ряды советской армии. Службу проходил в Осетии, рядовым. В 1943 году был ранен. Лечение проходил в Керченском госпитале, демобилизован.

Фёдор Емельянович Чумаченко, родился в 1909 г. в Украине. После переселения оказался с женой и двумя детьми в Таджикистане, откуда в 1941 году был призван в ряды Красной Армии. Пулеметчик. Погиб в 1942 году в боях на Курской дуге, захоронен в братской мог

Тулупов Гавриил Михайлович родился в 1900 г в деревне Родионовка Мучкапского района Тамбовской области. Ушел на фронт в 1941г. Дважды ранен. После второй контузии, в 1945 г., вернулся на родину. Работал председателем колхоза.

Поддубный Иван Константинович. В 1942 году ушел на фронт в возрасте 16 лет. Воевал в разведроте. В 1945 году, за 2 месяца до Победы, получил тяжёлое ранение и был комиссован.

Павлова Мария Семёновна, родилась в 1923 г. в с. Мучкап. Испытала на себе все тяготы Ленинградской блокады. Служила зенитчицей. Призвана в армию в 1942 году, демобилизована в 1945 году. Награждена Орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалью Г. Жукова

Мишин Иван Тимофеевич воевал с 1941 по 1946 гг. Награжден Орденом Красной звезды. Трижды раненый. Когда командир погиб взял на себя командование ротой. Дошёл до Берлина, закончил войну в Японии.

Мишин Дмитрий Григорьевич, родился в селе 2-я Березовка Тамбовской области. В 1938 г. призван на службу в армию. В 1941 г. попал на фронт. Полковая разведка при авиаполку. Старший лейтенант, командир разведвзвода. Был комиссован в 1944 г. по ранению. Был

Ледовской Иван Васильевич. Родился в 1924 году в селе Шапкино Мучкапского района Тамбовской области. Призван в Армию в 1942 году, демобилизован в 1945 году. Рядовой, награжден орденом Отечественной войны II степени.

Куликов Иван Степанович. Воентех 1 ранга. 392 СП МВО. Пропал без вести в апреле 1942 года.

Кузнецов Николай Васильевич, родился в 1921 г. в с. Мучкап. Призван в Армию в 1942 г., демобилизован в 1945 г. Старший сержант. Орден Красной Звезды.

Глушков Иван Антонович, в 1941 году ушел на фронт. Погиб в 1943 году, захоронен в братской могиле Советских воинов в деревне Новая Ивановка Лозовского района Харьковской области.

Глотов Иван Трофимович, родился в с. Мучкап в 1926 г. В 1943 году после окончания Ульяновского военного училища был призван на фронт. Ефрейтор. В 1945 г. демобилизован.

Глебов Макар Сергеевич, 1903 года рождения, родился в с.Троицкое , Мучкапского района , призывался из Мучкапского Военкомата. Прошёл всю войну с 1941-1945г.г. в звании ефрейтора. Дошёл почти до Берлина, был ранен, но вернулся домой живым. Его сын Глебов А

Анисимов Иван Алексеевич. Родился в 1911 году. Прошёл всю войну. Сержант.