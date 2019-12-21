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Новогодняя поляна-2020

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна

Новогодняя поляна
Новости 24
Жители Тамбовской области почти на двое суток остались без тепла из-за порыва трубы
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В Тамбове открылась «Новогодняя поляна»
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Тамбовчан ждет сильный ветер