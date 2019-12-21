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Новогодняя поляна-2020
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
Новогодняя поляна
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Россия
Тамбов:
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14:16
Жители Тамбовской области почти на двое суток остались без тепла из-за порыва трубы
13:58
Тамбовским поисковикам выделили 700 тысяч на полевые экспедиции и благоустройство воинских могил
21:15
В Тамбове открылась «Новогодняя поляна»
14:22
Тамбовский центр ядерной медицины стал лучшим в стране
13:21
Тамбовчан приглашают на гастрономический фестиваль
13:16
Тамбовчанин угрожал ножом своей жене
18:21
Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь
18:20
Тамбовские приставы заставили бизнесмена снести незаконную автомойку
18:12
В Тамбове на площади Ленина временно запретят разворот транспорта
17:20
За год тамбовчанам выдадут всего 81 квартиру взамен аварийного жилья
16:34
Жительница Мичуринска приторговывала контрафактным табаком
16:06
Тамбовское предприятие недоплатило 7 миллионов рублей налогов
15:00
В интернете нашли сайты, на которых тамбовчан учили делать самопалы
14:01
Молочный завод Тамбовщины оштрафовали за продукты "из будущего"
13:01
Тамбовчанин достал наркотики из тайника в парке Дружбы
12:10
Тамбовчан приглашают посетить «корейскую сказку»
11:22
53-летняя тамбовчанка попала под колеса авто
10:36
Разворот на тамбовской трассе стал причиной аварии, в которой пострадала 31-летняя женщина
09:47
В Тамбовской области ночью загорелись пять автомобилей
09:42
Митрополит освятил крест на месте будущего храма в северной части Тамбова
18:09
Тамбовчанин, который устроил ДТП с двумя погибшими, отправится в колонию на 6 лет
17:48
Тамбовчанка победила на Всероссийском турнире по дзюдо
17:32
Жительница Тамбовщины обвиняется в гибели 75-летнего отца
17:01
Тамбовчанам выплатят январские пенсии на карту в декабре
16:20
На Тамбовщине появился еще один современный 3D кинозал
15:43
20 тамбовских семей получили оборудование для реабилитации детей с ДЦП на дому
15:08
Тамбовчан ждет сильный ветер
13:55
Ливийская армия Хафтара задержала судно с турецким экипажем
13:37
Михаил Горбачев идет на поправку
13:31
Действующий лидер Афганистана победил на президентских выборах
13:02
Премьер Украины рассказал о плюсах газового соглашения с Россией
12:51
Пять украинских компаний заключили контракты с «Газпромом»
12:42
Чрезмерное потребление воды опасно для организма, выяснили ученые
12:00
Захарова: Польша многие годы подрывала отношения с Россией
11:33
Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США
11:18
МИД Польши с тревогой отнесся к словам Путина о Второй мировой войне
10:25
Восемь человек погибли в результате штормов в Испании и Португалии
10:03
Строители «Северного потока-2» столкнулись с новой проблемой
09:10
Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции
08:41
Лавров считает, что Макрон пытается бороться с русофобией в Европе
08:33
Ким Чен Ын назвал сложившуюся политическую ситуацию "сложной"
08:06
Два реактора японской АЭС будут закрыты из-за террористической угрозы
07:53
В ПФР рассказали, как индексируются пенсии после увольнения
07:13
Аналитики назвали сферу военного превосходства России над США
06:52
Военные медики из России окажут помощь сирийским детям
05:54
В США рассказали о реакции европейских стран на санкции по "Северному потоку-2"
05:29
Трамп заявил о скором подписании торгового соглашения с Китаем
04:46
Глава Украинского МИД назвал "дополнительными гарантиями" ужесточение правил поездок в Россиию
04:04
Социологи выяснили, что создает новогоднее настроение россиянам
03:32
NASA и Boeing попытаются совместными усилиями посадить корабль Starliner
02:37
Барби из Болгарии 17 раз увеличивала себе губы ради рекорда и красоты
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