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Покровская ярмарка: день второй

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки

Второй день Покровской ярмарки
Новости 24
На второй день Покровской ярмарки тамбовчан угостили картошкой и окрошкой
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14-летний подросток погиб в аварии на тамбовской трассе
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Гостей Покровской ярмарки ждут спортивные состязания
В Тамбовской области водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой
На время проведения Покровской ярмарки в Тамбове вводится ограничение движения
Автобус насмерть сбил пешехода в Тамбовской области
Тамбовская область лидирует по уровню диспансеризации