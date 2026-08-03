На утро 3 августа в Тамбовской области работают 185 заправок

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, утром 3 августа в регионе продажу топлива осуществляют 185 автозаправочных станций.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 162 станциях, АИ-95 – на 149, дизельное топливо – на 174. Все три вида топлива есть на 145 автозаправках. На 29 АЗС реализация топлива потребителям временно не осуществляется.

Фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса.

Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и 8 АЗС сети «Лукойл».

Перечень работающих автозаправочных станций с информацией о наличии топлива размещён на сайте правительства Тамбовской области в разделе «Это важно».

Напомним, что с 20 июля бензин АИ-92 и АИ-95 на всех заправках региона продают по системе «чёт-нечет». Эта мера, предложенная жителями региона, была введена по результатам голосования на «Госуслугах».

В чётные числа заправиться могут автомобили, номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8, в нечётные – с цифр 1, 3, 5, 7 и 9. 31 числа каждого месяца могут заправляться машины как с нечётными, так и с чётными номерами.

- С 31 июля в Тамбовской области разрешена реализация топлива в канистры и другую переносную тару на несетевых заправках, – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Это правило распространяется исключительно на частные автозаправочные станции. Ограничение сохраняется на заправках крупных сетевых операторов – «Роснефть» и «Лукойл», которые продолжают работать в прежнем режиме.

Также продолжает действовать ограничение – не более 30 литров бензина на один автомобиль.

За нарушение предусмотрены предупреждение или административный штраф: для граждан – до 5 000 рублей, должностным лицам – до 20 000 тысяч рублей, юридическим лицам – до 100 000 рублей.