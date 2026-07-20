В Мичуринске после ремонта восстановят газоснабжение ряда улиц

В Мичуринске будет проходить поэтапное подключение абонентов к газоснабжению после выполнения работ на газопроводе.
По информации администрации города Мичуринска, 21 июля подача ресурса будет возобновлена в секторе частной жилой застройки по следующим улицам:
- Новая;
- Петровская;
- Елецкая;
- Юбилейная;
- Пономарева;
- Интернатская;
- Грибоедова, д. 20-98, 21-91;
- Маяковского;
- Городская, д. 44-120, 11-109;
- Брянская;
- 12 Декабря;
- Некрасова;
- Мельничная;
- Колокольная;
- Овражная;
- Первомайский участок;
- Ямная;
- Кирпичная;
- Верхняя;
- Свободная.
Кроме того, подключение газа пройдет в многоквартирных жилых домах по следующим адресам:
- Липецкое шоссе, д. 118 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 116, 114а, 114, 110б, 110, 108, 106, 106а,
- Лермонтова, д. 3;
- Липецкая, д. 3, 5, 7;
- Клубная, д. 2.