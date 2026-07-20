В Мичуринске после ремонта восстановят газоснабжение ряда улиц

В Мичуринске будет проходить поэтапное подключение абонентов к газоснабжению после выполнения работ на газопроводе.

По информации администрации города Мичуринска, 21 июля подача ресурса будет возобновлена в секторе частной жилой застройки по следующим улицам:

- Новая;

- Петровская;

- Елецкая;

- Юбилейная;

- Пономарева;

- Интернатская;

- Грибоедова, д. 20-98, 21-91;

- Маяковского;

- Городская, д. 44-120, 11-109;

- Брянская;

- 12 Декабря;

- Некрасова;

- Мельничная;

- Колокольная;

- Овражная;

- Первомайский участок;

- Ямная;

- Кирпичная;

- Верхняя;

- Свободная.

Кроме того, подключение газа пройдет в многоквартирных жилых домах по следующим адресам:

- Липецкое шоссе, д. 118 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 116, 114а, 114, 110б, 110, 108, 106, 106а,

- Лермонтова, д. 3;

- Липецкая, д. 3, 5, 7;

- Клубная, д. 2.