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НовостиПроисшествия20 июля 2026 13:10

В Тамбовском округе в аварии пострадал мотоциклист

ДТП произошло на Северном обходе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист получил травмы

Мотоциклист получил травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы мотоциклист, произошла вечером 19 июля в 20:25 на 1-м километре автодороги «Тамбов — Пенза» (Северный обход) произошло серьезное ДТП. Водитель мотоцикла Honda, проезжая нерегулируемый перекресток, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. После этого байк съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

- В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. - На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу.

Авария. Мотоциклист. Северный обход