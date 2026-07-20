В Тамбовском округе в аварии пострадал мотоциклист

Мотоциклист получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы мотоциклист, произошла вечером 19 июля в 20:25 на 1-м километре автодороги «Тамбов — Пенза» (Северный обход) произошло серьезное ДТП. Водитель мотоцикла Honda, проезжая нерегулируемый перекресток, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. После этого байк съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

- В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. - На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу.