В Тамбове дворняга укусила 7-летнего мальчика за щеку

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина рассказала, что 18 февраля 2026 года на ее 7-летнего сына напала бродячая собака. ЧП произошло на улице Астраханской.

- В медицинском учреждении ребенку была оказана необходимая помощь и поставлен диагноз: множественные поверхностные укушенные ссадины левой щеки, - сообщает прокуратура Ленинского района города Тамбова.

Ведомство направило в суд исковое заявление о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

Суд постановил взыскать в пользу мальчика 35 тысяч рублей.