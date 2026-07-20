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НовостиПроисшествия20 июля 2026 12:52

В Тамбове дворняга укусила 7-летнего мальчика за щеку

По решению суда ребенку выплатят компенсацию
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина рассказала, что 18 февраля 2026 года на ее 7-летнего сына напала бродячая собака. ЧП произошло на улице Астраханской.

- В медицинском учреждении ребенку была оказана необходимая помощь и поставлен диагноз: множественные поверхностные укушенные ссадины левой щеки, - сообщает прокуратура Ленинского района города Тамбова.

Ведомство направило в суд исковое заявление о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

Суд постановил взыскать в пользу мальчика 35 тысяч рублей.