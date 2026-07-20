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НовостиПроисшествия20 июля 2026 13:08

На севере Тамбова электровелосипедист сбил женщину

Травмы получили оба участника ДТП
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В больнице оказались водитель и пешеход

В больнице оказались водитель и пешеход

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 19 июля в 17 часов 47 минут в районе дома №23 по улице Чичерина города Тамбова. 32-летний водитель электровелосипеда «KUGOO» при движении на запрещающий сигнал светофора сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу на «зеленый».

- В результате ДТП пешеход, а также водитель электровелосипеда, получили травмы и были доставлены в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Авария произошла на ул. Чичерина

Авария произошла на ул. Чичерина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.