На севере Тамбова электровелосипедист сбил женщину

В больнице оказались водитель и пешеход Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 19 июля в 17 часов 47 минут в районе дома №23 по улице Чичерина города Тамбова. 32-летний водитель электровелосипеда «KUGOO» при движении на запрещающий сигнал светофора сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу на «зеленый».

- В результате ДТП пешеход, а также водитель электровелосипеда, получили травмы и были доставлены в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.