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НовостиПроисшествия20 июля 2026 11:25

В столкновении авто на тамбовской трассе погиб 42-летний мужчина

Три человека, в том числе подросток, получили ранения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель отечественного авто погиб на месте

Водитель отечественного авто погиб на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 19 июля в 3 часа 30 минут на 19 километре автодороги «Тамбов-Шацк» в Тамбовском муниципальном округе. 19-летний водитель автомобиля «Chevrolet Epica», который получил права меньше года назад, выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимися навстречу «ВАЗ 2110» под управлением 42-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия, его пассажиры, 15-летний подросток, 19-летняя девушка и 40-летняя женщина с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. - Водитель автомобиля «Chevrolet» позже самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Иномаркой управлял 19-летний парень, получивший права меньше года назад

Иномаркой управлял 19-летний парень, получивший права меньше года назад

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.