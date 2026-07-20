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НовостиОбщество20 июля 2026 11:13

Больше 1,5 тысячи жалоб поступило за неделю от тамбовчан

В топе – обращения по поводу бензина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На прошлой неделе специалисты ЦУР обработали и передали на исполнение 1558 сообщений от жителей региона, которые они оставляли их в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Рассказова.

Наиболее популярными стали вопросы энергетики: больше всего от тамбовчан поступило сообщений о нехватке топлива и росте цен на него. Также фиксировались жалобы на отключение электричества.

Популярной темой остаётся благоустройство – в частности, общественных пространств и придомовых территорий. Поступали и вопросы о содержании зелёных насаждений. Также тамбовчане писали о состоянии дорог региона. Чаще всего жители спрашивали об их ремонте и строительстве, сообщали о ямах и выбоинах.