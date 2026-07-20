В Ржаксе два дня не будет света

4 и 5 августа в Ржаксе отключат свет в связи с проведением ручной и механизированной расчистки охранной зоны линий электропередачи.
По информации администрации Ржаксинского округа отключения электроэнергии запланированы с 9.00 до 14.30 по следующим адресам:
- ул. Октябрьская,
- ул. Больничная,
- ул. Кирпичнозаводская,
- ул. Левобережная,
- ул. Заводская,
- ул. Северная,
- ул. Флотская,
- ул. Колхозная.
- Отсутствие электричества возможно и на близлежащих улицах, - отметили в администрации Ржаксинского округа.