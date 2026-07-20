В Ржаксе два дня не будет света

4 и 5 августа в Ржаксе отключат свет в связи с проведением ручной и механизированной расчистки охранной зоны линий электропередачи.

По информации администрации Ржаксинского округа отключения электроэнергии запланированы с 9.00 до 14.30 по следующим адресам:

- ул. Октябрьская,

- ул. Больничная,

- ул. Кирпичнозаводская,

- ул. Левобережная,

- ул. Заводская,

- ул. Северная,

- ул. Флотская,

- ул. Колхозная.

- Отсутствие электричества возможно и на близлежащих улицах, - отметили в администрации Ржаксинского округа.