Тамбовчанин продал троюродному брату самодельный нож, которым было совершено убийство

Прокуратура Староюрьевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины. Его признали виновным незаконном сбыте холодного оружия.

В 2024 году тамбовчанин подарил троюродному брату собственноручно изготовленный нож, изготовленный по типу охотничьего и относящийся к гражданскому холодному оружию. Брат хранил нож у себя дома до января 2025 года, пока его не изъяли полицейские.

- Он был изъят сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия, так как являлся орудием убийства, - пояснили в прокуратуре Староюрьевского района.

Мужчина признал вину и раскаялся.

По совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору за убийство тамбовчанина приговорили к 9 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.