Тамбовчанка не оплатила кредит и едва не лишилась машины

Фото УФССП России по Тамбовской области

Жительница Пичаевского района задолжала по кредиту 845 тысяч рублей. В отношении женщины в отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав выяснил, что у должницы имеется машина марки «LADA Granta». В отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста.

- Должница явилась в отделение судебных приставов и оплатила долг в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

На данный момент арест с автотранспортного средства снят.