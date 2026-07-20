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НовостиОбщество20 июля 2026 6:24

Тамбовчанка не оплатила кредит и едва не лишилась машины

Женщина накопила 845 тысяч рублей долга
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

Жительница Пичаевского района задолжала по кредиту 845 тысяч рублей. В отношении женщины в отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав выяснил, что у должницы имеется машина марки «LADA Granta». В отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста.

- Должница явилась в отделение судебных приставов и оплатила долг в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

На данный момент арест с автотранспортного средства снят.