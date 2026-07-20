Тамбовчанка не оплатила кредит и едва не лишилась машины

Жительница Пичаевского района задолжала по кредиту 845 тысяч рублей. В отношении женщины в отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам было возбуждено исполнительное производство.
Судебный пристав выяснил, что у должницы имеется машина марки «LADA Granta». В отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста.
- Должница явилась в отделение судебных приставов и оплатила долг в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.
На данный момент арест с автотранспортного средства снят.