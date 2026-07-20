Тамбовский предприниматель пойдет под суд за гибель рабочего

Бизнесмена обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установило, что в июне 2025 года мужчина заключил с сельхозорганизацией договор возмездного оказания услуг по зачистке и выгрузке сахара из бункера, для выполнения которых привлек 24-летнего подсобного рабочего, не обеспечив при этом ему безопасных условий труда.

7 августа прошлого года, находясь на втором этаже бункера, рабочий, не имея страховочных приспособлений, упал вниз в технологическое отверстие, где был засыпан сахарным песком. Спасти молодого человека не удалось. В результате травматической асфиксии он скончался на месте.

- В рамках расследования собрана доказательственная база, достаточная для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.