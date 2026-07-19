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НовостиОбщество19 июля 2026 13:09

В Мичуринске снизилось давление холодной воды

Аварию начнут устранять 20 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Жителей Мичуринска предупреждают о временном снижении давления холодного водоснабжения, которое вызвано технологическим нарушением на сетях.

Пониженное давление наблюдается в частном секторе по следующим улицам (частично, не на всем протяжении):

— ул. Мира;

— ул. Лаврова;

— ул. Революционная.

- Проведение аварийно-восстановительных работ запланировано на 20 июля, – говорят в местной администрации. - В связи с этим убедительно просим вас по возможности воздержаться от полива приусадебных участков и огородов в ближайшее время.