71 житель тамбовской области пострадал от укусов клещей за неделю

В Тамбовской области 1778 человек, в том числе 589 детей, пострадали от укусов клещей. За неделю в медицинские учреждения после укуса членистоногого обратился 71 человек, среди них 24 ребенка. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Треть пострадавших столкнулись с клещами на территории домовладений и приусадебных участков, почти столько же нападений зафиксировано в черте населенных пунктов, четверть укушенных пострадали на природе.

В текущем сезоне акарицидные мероприятия проведены в местах массового пребывания населения на площади 772,39 га, в том числе в лагерях 358,41 га.

Исследования показали, что более 40% клещей заражены различными инфекциями.

- Положительный результат получен в 326 случаях (41%), из них на клещевой боррелиоз – в 208 случаях (64%), - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Напомним, на данный момент в регионе выявлено три человека, заболевших клещевым боррелиозом.