Тамбовского подростка будут судить за кражу товаров из пункта выдачи заказов

В суде рассмотрят уголовное дело несовершеннолетнего жителя Жердевского округа, которого обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в июле 2025 года молодой человек нашел подработку через интернет в качестве курьера, который должен получить товар в одном из пунктов выдачи маркетплейса и украсть его.

С этой целью, получив штрих-код, парень прибыл в пункт выдачи товаров и похитил имущество на общую сумму более 224 тыс. рублей, с которым скрылся.

На следующий день фигуранта задержали полицейские, похищенное имущество изъято.

В отношении человека, склонившего подростка к совершению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство.

- Уголовное дело будет направлено вв Жердевский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.