Тамбовчанка получила 8 месяцев исправительных работ за неуплату алиментов

Жительница Дмитриевки задолжала 900 тысяч рублей алиментов на содержание троих детей. Исполнительные производства в отношении 39-летней тамбовчанки находятся в Никифоровском районном отделении судебных приставов.

Ранее судебный пристав составил в отношении женщины три протокола, суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ по каждому из них.

- Должных выводов должница для себя не сделала, мер по оплате задолженности так и не предприняла. В результате чего в отношении женщины возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Женщину приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.