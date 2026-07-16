Тамбовчанин обманул инвалида, уговорив его оформить на себя кредит и присвоив деньги

33-летний житель Тамбова обратился в прокуратуру Советского района. Мужчина, являющийся инвалидом 3 группы, рассказал, что в 2023 году по просьбе знакомого оформил кредитную карту и взял в кредит 240 тысяч рублей, которые отдал приятелю.

- Денежные средства знакомый обещал вернуть в полном объеме, о чем собственноручно написал в расписке. Однако данные обязательства им исполнены не были, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с должника 240 тысяч рублей. Суд удовлетворил данные требования.