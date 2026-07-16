В Тамбове подростка подозревают в торговле марихуаной

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека. Подростка подозревают в незаконном сбыте наркотиков.

6 июля молодой человек незаконно приобрел оптовую партию наркотиков для продажи через закладки на территории Тамбова. Однако довести задуманное до конца он не смог, так как был остановлен сотрудниками наркоконтроля.

- При личном досмотре у юноши обнаружено около 10 граммов наркотического средства (марихуаны), - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако срок наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним может быть снижен.