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НовостиПроисшествия16 июля 2026 14:36

В Тамбове подростка подозревают в торговле марихуаной

У 17-летнего парня изъяли 10 граммов запрещенных веществ
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека. Подростка подозревают в незаконном сбыте наркотиков.

6 июля молодой человек незаконно приобрел оптовую партию наркотиков для продажи через закладки на территории Тамбова. Однако довести задуманное до конца он не смог, так как был остановлен сотрудниками наркоконтроля.

- При личном досмотре у юноши обнаружено около 10 граммов наркотического средства (марихуаны), - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако срок наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним может быть снижен.