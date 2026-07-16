Тамбовчанин требует компенсацию за уголовное преследование

Житель села Питим Пичаевского округа обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. В июле 2023 года в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Расследование длилось до февраля 2025 года, после чего дело закрыли за отсутствием состава преступления — это реабилитирующее основание.

Теперь мужчина требует 1 миллион рублей в качестве компенсации за незаконное преследование.

- Судебное заседание назначено на 6 августа, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.