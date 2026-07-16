Тамбовчанку будут судить за попытки распространения наркотиков

Девушке грозит немалый срок

В суде вынесут приговор по уголовному делу в отношении 22-летней жительницы Тамбовского округа, которую обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, девушка, действуя по указанию соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняла функции администратора интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, а также занималась распространением наркотиков через тайники-закладки.

Преступная деятельность фигурантки пресекли в январе 2026 года. Из незаконного оборота изъяли более 200 граммов наркотиков растительного и синтетического происхождения.

- Прокуратура направила уголовное дело в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает региональная прокуратура.

Фото прокуратуры Тамбовской области