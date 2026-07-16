В Тамбове на ул. Степана Разина на неделю введут ограничения движения

Схема движения

В центре Тамбова вводят ограничения для автомобилистов. Связаны они с работами по замене теплосети, которые проведет энергетики. Обновление квартальных сетей от центрального теплового пункта (ЦТП-31) и их подключение к магистральной тепловой камере потребуют частичного закрытия проезжей части. Движение транспорта будет ограничено по двум

полосам в направлении улицы Советской.

- Для минимизации неудобств горожан энергетики оптимизировали график и совместили несколько этапов ремонта: одновременно под дорожным полотном переулка С. Разина будет обновляться подводящая магистраль от тепловой камеры до ЦТП-31, – сообщают в теплоэнергетической компании.

На время проведения работ с 20 по 27 июля схема движения транспорта изменится. По двум оставшимся свободными полосам улицы Степана Разина (в сторону выезда из города) организуют движение машин в оба направления.