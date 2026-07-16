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НовостиПроисшествия16 июля 2026 9:30

На севере Тамбова водитель иномарки сбила мотоциклиста

Женщина на «Kia Picanto» поворачивала налево
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина на иномарке не пропустила мотоцикл

Женщина на иномарке не пропустила мотоцикл

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал 23-летний мужчина, произошла 15 июля в 18 часов 19 минут в районе дома №22/2 по улице Агапкина горда Тамбова. 38-летняя водитель автомобиля «Kia Picanto» при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом «BGM ZDE» под управлением 23-летнего мужчины.

- Водителя мотоцикла на месте происшествия осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАи Тамбовской области.

ДТП произошло на севере города

ДТП произошло на севере города

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.