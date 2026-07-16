На севере Тамбова водитель иномарки сбила мотоциклиста

Женщина на иномарке не пропустила мотоцикл Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал 23-летний мужчина, произошла 15 июля в 18 часов 19 минут в районе дома №22/2 по улице Агапкина горда Тамбова. 38-летняя водитель автомобиля «Kia Picanto» при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом «BGM ZDE» под управлением 23-летнего мужчины.

- Водителя мотоцикла на месте происшествия осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАи Тамбовской области.